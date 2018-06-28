نادي الشباب بالجالية السودانية بلندن يعاود نشاطه

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28-06-2018, 07:59 PM

محمد علي ـ لندن
<aمحمد علي ـ لندن
تاريخ التسجيل: 16-11-2014
مجموع المشاركات: 121

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نادي الشباب بالجالية السودانية بلندن يعاود نشاطه

    07:59 PM June, 28 2018

    سودانيز اون لاين
    محمد علي ـ لندن-لندن-UK
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    كاريكتيرات سودانيز اون لاين
    كاركاتير اليوم الموافق 28 يونيو 2018 للفنان ود ابو بعنوان تصريحات (الخبير الوطني) .....!!!

    نادي الشباب بالجالية السودانية بلندن يعاود نشاطه





    محمد علي ـ لندن
    أعلنت الجالية السودانية ومركز المعلومات بلندن عن عودة نشاط نادى الشباب بالجالية من السبت 30 يونيو 2018 بعد (فترة التوقف لرمضان والعيد) 2018 ، ومرحبا بكم فى كل يوم سبت
    من الساعة 7 الى 10 مساء في ستو سنتر بهارو رود
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