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نائب رئيس الجمهورية يفتتح مستشفي بدنقلا بتكلفة 120 مليون جنيه

31-03-2018, 07:11 PM

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تاريخ التسجيل: 25-10-2013
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نائب رئيس الجمهورية يفتتح مستشفي بدنقلا بتكلفة 120 مليون جنيه

    07:11 PM March, 31 2018

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    اخبار سودانيزاونلاين-فنكس-اريزونا-الولايات المتحدة
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    قال والي الولاية الشمالية المهندس علي العوض بإكتمال إستعدادات ولايته لإستقبال نائب رئيس الجمهورية وضيوف الولاية من المملكة العربية السعودية، الأحد وكشف العوض عن تفاصيل برامج الزيارة التي ستنحصر حسب تصريحه في متابعة مشاريع الخدمات في مجال الصحة
    وسيفتتح نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبدالرحمن صباح الأحد بمدينة دنقلا الصرح الطبي الذي تمت إقامته في مساحة تقدر بحوالي ألف وخمسمائة متر مربع بحاضرة الولاية الشمالية وهو الذي تم تشييده بواسطة رجل البر والإحسان الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الجميح الذي سيشارك في افتتاحه الاحد ويشمل المستشفي عدة عنابر للأطفال وعنبر للباطنية وعنبر لجراحة الأطفال وملحق به أيضاً مصنع لصناعة الاحذية الخاصة بمرضي السكر وإعتبر الوالي إن أقامة مستشفي متخصص لعلاج السكر من شأنه المساهمة الفاعلة في تقليل الصرف علي المرضي وأيضاً يمكنه من توفير مركز إنذار مبكر لهم من أجل تلافي التاثيرات السلبية.
    وكشف الوالي عن ميزانية المستشفي التي بلغت حوالي 120 مليون جنيه تم تسديدها بواسطة الشيخ الجميح وأكمل أن أدارة المستشفي ستتم بشراكة بين صندوق دعم العلاج التابع للولاية الشمالية وبين الجميح.
    ونفي الوالي بأن تأخذ زيارة نائب رئيس الجمهورية طابع سياسي وأنه سيتم تحديدها في جانب الخدمات حيث من المؤمل أن يقوم بتسليم 10 ألف مواطن بطاقات علاج في التأمين الصحي وذلك في سبيل السعي لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وإنفاذاً للبرنامج الإنتخابي للسيد رئيس الجمهورية وقال أيضاً إنه سيتم إفتتاح وحدة حماية الأسرة والطفل بالولاية الشمالية وهي الوحدة الوحيدة التي تم بنائها بواسطة الحكومة حيث أن رصيفاتها في الولايات الأخري قامت علي أكتاف المجهودات الشعبية والمنظمات .
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