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مواطنون يطالبون قوات اليوناميد في جنوب و شمال دارفور بحمايتهم

02-04-2018, 09:06 PM

أخبار الحركة الجماهيرية السودانية
<aأخبار الحركة الجماهيرية السودانية
تاريخ التسجيل: 25-09-2017
مجموع المشاركات: 332

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مواطنون يطالبون قوات اليوناميد في جنوب و شمال دارفور بحمايتهم

    09:06 PM April, 02 2018

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    أخبار الحركة الجماهيرية السودانية-نشرة يومية تصدر عن مكتب الاعلام المركزي للحزب الشيوعي السوداني
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    لايزال الالاف من المدنيين في مناطق شرق وجنوب جبل مرة محتمين بأعالي الجبال والكراكير طلبا للامن والحماية عقب الهجوم الواسع النطاق الذي شنته القوات الحكومية ومليشياتها على تلك المناطق وطالب نشطاء من ابناء تلك المناطق قوات اليوناميد في جنوب و شمال دارفور لتحمل مسئوليتهم و التحرك فورا الي مناطق شرق جبل مر التي تدور فيها المعارك وطالب النشطاء من حكومة جنوب دارفور والبعثة سرعة الوصول الى منطقة فينا التي تم حرقها الاسبوع الماضي و انقاذ حياة المدنيين العالقين في كهوف الجبال بمناطق محلية شرق جبل مرة بالاضافة لمنطقة باركورو التابعة لشمال دارفور التي تعرضت لهجوم يوم الجمعة .
    وفي سياق متصل استأنفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اعمالها بولاية شمال دارفور بعد توقف دام (3) سنوات ورحبت ولاية شمال دارفور امس بعودة الصليب الاحمر واستئناف نشاطه في المجال الإنساني بالولاية ودعا وزير الصحة بالولاية انور اسحق خلال لقائه بالفاشر بوفد بعثة اللجنة الدولية للصليب برئاسة السيدة يانسكي فاندور ميل نائبة مدير البعثة بالسودان للمساهمة في مشروعات إعادة الإعمار لما دمرته الحرب والمساهمة كذلك في مشروعات التنمية والبنى التحتية خاصة المرافق الصحية .من جهتها أوضحت نائبة رئيس البعثة الدولية للصليب الأحمر بالسودان أن زيارتها للولاية جاءت بهدف تنوير الجهات المعنية والشركاء بالولاية باستئناف البعثة لنشاطها بعد توقف استمر لما يقارب الثلاث سنوات .
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