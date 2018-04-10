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مواجَهة ساخنة بين رئيس لجنة برلمانية وعضو تنتهي بالتلويح بالاستقالة

10-04-2018, 07:13 PM

صحيفة الصيحة السودانية
<aصحيفة الصيحة السودانية
تاريخ التسجيل: 06-02-2015
مجموع المشاركات: 1794

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مواجَهة ساخنة بين رئيس لجنة برلمانية وعضو تنتهي بالتلويح بالاستقالة

    07:13 PM April, 10 2018

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    صحيفة الصيحة السودانية-الخرطوم-السودان
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    تاريخ الخبر 10-04-2018 | عدد الزوار 49
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    البرلمان: صابر حامد

    شهدت جلسة البرلمان أمس "الإثنين" مواجهة ساخنة بين العضو صالح إبراهيم، ورئيس لجنة شؤون الأعضاء يوسف موسى، بعد أن اتهم صالح رئيس اللجنة بعدم العدالة في توزيع قرعة منازل الإسكان المخصصة للنواب وطالب رئاسة البرلمان بمحاسبة لجنة شؤون الأعضاء، ووقف عدد من النواب في صف اللجنة واصفين عملها بالشفاف، وطالبوا بمكافأة رئاسة اللجنة بحجة أو عمرة.

    وقال البرلماني صالح إبراهيم محمد في جلسة البرلمان أمس "الإثنين"، ما جرى في القرعة أمر مؤسف، لابد من محاسبة اللجنة عليه من قبل رئيس البرلمان، ورد رئيس لجنة شؤون الأعضاء يوسف موسى على اتهامات النائب صالح وقال إنها ليست صحيحة، وأضاف: "العضو المحترم أخذ فرصته في سحب القرعة وجاء يسحب مرة ثانية باسم رئيس البرلمان ورفضنا له، وطالبناه بإحضار خطاب من رئيس المجلس بتفويضه للسحب باسمه، لذلك حديثه عبارة عن موقف شخصي وضغينة"، ولوح موسى بدفع استقالته من رئاسة اللجنة حال اعتبر النواب أن عمل اللجنة لا يسير بالطريقة السليمة، وتابع: "أنا أعمل في اللجنة من أجل إرضاء الله ورسوله وأسعى لحل مشاكل النواب من مال البرلمان ومن جيبي الخاص، لذلك مستعد للتخلي عن رئاسة اللجنة في أي وقت".
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