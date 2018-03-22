22-03-2018, 11:27 PM

عواطف رحمة

عواطف رحمة

تاريخ التسجيل: 16-08-2016

مجموع المشاركات: 25 للتواصل معنا FaceBook

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مكتبة الفساد من اقوالهم

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Google Plus (مكتبة مفتوحة للتحديث) مني اركو مناوي:الدولة السودانية عبارة عن التفاف عرقي ليس هناك دولة

11:27 PM March, 22 2018 سودانيز اون لاين

عواطف رحمة-Sudan

مكتبتى

رابط مختصر لا يمكن التحدث عن الهوية في السودان لأنه لم يكن في حوزته هوية و فقدها و لم يلبس لباس الهوية يوما ما هو مجرد منطقة جغرافية جمع بين مكوناتها الاستعمار لا غير.





الذين ورثوا الاستعمار متخلفون يقاومون للنقاء

العرقي يؤمنون بأنهم العرق المهدد والثقافة المهددة يستخدمون الدولة لتخلف الدولة



التقريب بين طرفي الحركة الشعبية كانت مبادرة من الجبهة الثورية



هولاء غير مؤهلين لإدارة الدولة بثقافتهم الوحدانية التي يدعونها



إذا لم نحمل السلاح سوف نكون(ملامون ) أكثر نحن محتجين ولم نصنع الأزمة



المعارك في دارفور ليست بنفس الوتيرة السابقة لكن ذلك لا يعني بأن الحل قد أتى







لقاء أديس أبابا كان من أجل إعادة توحيد الجبهة الثورية ووجدنا تجاوب



أغلب القوميات السودانية مازالت فى الرصيف لم تكن جزء من الهوية التي فرضها الاستعمار و مخلفات الاستعمار



قيادة السودان بواسطة الأحزاب بالعقلية القديمة والقيادة الحالية الراديكالية سوف تقود السودان إلى الحضيض



انا لا عرف الحركة الشعبية جناح الحلو إنما الحركة الشعبية بقيادة الحلو



علاقتنا بليبيا علاقة اجتماعية واقتصادية وليس لنا علاقة بحفتر



حوار الصراحة مع قائد حركة جيش تحرير السودان ورئيس الجبهة الثورية مني اركو مناوي تناول الحوار عدة موضوعات من ضمنها الهوية السودانية



حوار :عواطف رحمة





*هل تعتقد بأن السودان فاقد للهوية وماهي الحلول؟



▪السودان ليس فاقد للهوية إذا قلنا ذلك معناها كان هناك هوية فى حوزته وفقدها لكن السودان لم يلبس الهوية يوما ما السودان منطقة جغرافية هذه الجغرافيا تحتضن العديد من المجتمعات بمختلف الثقافات والديانات والمعتقدات الكثيرة لم يجمعها إلا الاستعمار ،عندما دخل الاستعمار بشقيه الإنجليزي التركي والتركي المصري لم يجمعوا الشعب السوداني لتحديد هويته بل سعي بقدر الإمكان كل منهم لفرض ثقافته وخاصة الاستعمار المصري لعب دور فى تحديد الثقافة الاستعمارية فى ذلك الوقت بحكم اعتناقه الدين الإسلامي والعروبة بينما أغلبية القوميات السودانية مازالت فى الرصيف لم تكن جزء من الهوية المفروضة إذا كانت من الاستعمار أو مخلفات الاستعمار.



*فى رايك السودان عربي ام أفريقي؟



▪السودان لا يحتاج إلى تعريف إذا كان بالعروبة أو الأفريقية السودان منطقة جغرافية توجد فيها مكونات كثيرة ما محتاجة تعريف لا بالعروبة أو الأفريقية الشعب السوداني من المفترض أن يحدد ذلك نحن لم نوفر له أو نعطيه فرصة حتي هذه اللحظة منذ أكثر من 200 سنة لكي يتم تحديد هويتهم لذلك أنا لا أعرف.



*هناك اتهام بأن الحركات المسلحة عبارة عن اصطفاف عرقي؟

▪السبب هو الدولة منذ 200 عام الدولة نفسها عبارة عن التفاف عرقي مافي دولة إذا كانت هناك ردود أفعال حدثت من قبيلة محددة أو قومية محددة أو جغرافيا محددة هذا لايعني بأن ردود الأفعال اجرم من الأفعال



*برغم من رفع شعار القومية لكنها تصنف قبلية؟



▪انها أزمة الدولة الحكومة هي المسؤولة من تفكيك الدولة وليس الحركات هي المسؤولة ،الحركات عبارة عن ظواهر احتجاجية ليست هي من صنعت ذلك الجرم حتي( ملامون) عليه إنما الحكومة هي المسؤولة بعد 62 عام من نهاية الاستعمار الدولة تحكمها القبيلة والعنصرية هذه هي المشكلة الأساسية ليست فى رد الفعل إنما فى الفعل نفسه.

*هل تمت دعوة عبدالعزيز الحلو لاجتماعات نداء السودان؟

▪نعم تمت الدعوة

*لماذا لم يحضروا ؟

▪لا أعرف لماذا لم يحضروا

*لم تتلقوا اعتذار رسمي؟

▪هذا يتوقف عليهم لكن فى الواقع تم تقديم الدعوة لهم للمشاركة

*لم تصلكم رسالة اعتذار؟

▪نحن لسنا الطرف الداعي للاجتماع هناك طرف آخر دعا للاجتماع لذلك الإجابة تقع على الطرف الآخر.

*باعتباركم نداء السودان؟

▪نحن اصدقاء إذا جاءوا مرحبا وإذا لم يأتوا أيضا غير (ملأمين. )

*انتم لم ترسلوا الدعوات؟

▪نحن حددنا الدعوات ولكن الطرف الآخر هو الذي قام بإرسال الدعوات.

*كيف تنظر لمستقبل السودان البعيد؟

▪السودان لن يكون سودان ما لم نعطي الشباب المستنير الفرصة لتكوين ،وقيادة الساحة السياسية وتكوين المجتمع المدني لإدارة الحراك المدني بمختلف الأبعاد سياسية ثقافية اجتماعية وغيرها إعطاء فرصة حقيقية لهم وتحييد كل أجهزة الدولة لصالح الدولة وترك مساحة سياسية للمواطن السوداني للممارسة حتي يعبروا عن أنفسهم عندها سيكون هناك سودان ولكن عندما تتم السيطرة على السودان بواسطة الأحزاب بالعقلية القديمة والقيادة الحالية الراديكالية سوف تقود السودان إلى الحضيض.

*ماذا تعزي طول الأزمة السودانية وتأخر التغيير؟



▪لأن الذين ورثوا الاستعمار متخلفون ولا يعرفون السودان لذلك يقاومون للنقاء العرقي بدل أن يقاوموا لصالح السودان كله هذا سبب التأخير والأزمة الأساسية

*من هم تحديدا؟

▪الذين ورثوا الاستعمار ومازلوا حتي الآن فى سدة السلطة من ناحية ثقافية أو عرقية الذين يؤمنون بأنهم العرق المهدد والثقافة المهددة

*تعتقد بأنها هي أسباب التأخير؟

▪نعم لأنهم يستخدمون الدولة لتخلف الدولة ولمقاومة أنفسهم فى سدة الحكم يستخدمون إمكانيات الدولة كلها سوي كانت شعب أو مال أو ثقافة وكل القوة بما فيها السيادة لبقائهم فى السلطة و هم غير مؤهلين لإدارة الدولة بثقافتهم الوحدانية التي يدعونها.



*أيضا انتم تتحملون مسؤولية جماعية مع النظام فى

معاناة المواطن السوداني؟



▪نحن سياسيين إذا صمتنا ولم نحمل السلاح ونرفع راية الحرية سوف نلأم أكثر مسؤولين لكن المسؤولية أقل لننا محتجين ولم نصنع الأزمة التي قسمت واقعدت السودان منذ 62 عاما مضت.



*زيارتكم الأخيرة إلى أديس أبابا كانت من أجل الحديث مع جناح الحلو؟

▪ كانت من أجل الجلوس مع الحركة الشعبية بقيادة عبدالعزيز الحلو ليس جناح الحلو انا لا اعرف هذه اللغة جناح (ضاحكا )

*ما الغرض من اللقاء؟

▪الغرض لقاء وحوار معاهم فى أطر مختلفة من ضمنها إعادة توحيد الجبهة الثورية واستعادة القوة وكذلك نداء السودان بالدخول والتعاون مع كل القوي السياسية فى الساحة.

*هل وجدتم تجاوب منهم؟

▪نعم وجدنا تجاوب منهم



ماهو تقيمك لما تم ؟

▪حتي الآن نحن راضين لكن الأمور لم تكتمل بعد

*ماهي المساعي التي بذلت من الجبهة الثورية تحديدا لرب الصدع بين الحركة الشعبية؟

▪حتي هذه اللحظة نحن في منتصف الطريق لا نستطيع أن نعلن ماذا تم الإجراء لم يكتمل بعد لكن هناك أشارك لكل القوي السياسية من مكونات نداء السودان الذي أكد فى اجندته كيفية تقريب المسافة بين طرفي الحركة الشعبية وكانت مبادرة من الجبهة الثورية

* نفهم من ذلك المبادرة كانت من الجبهة الثورية؟

▪نعم المبادرة من الجبهة الثورية

*المعارضة بكل أطرافها أصبح تركز على الوسائط الاجتماعية بدل العمل الميداني؟

▪الوسائط الاجتماعية ليست مخصصة لشخص ما المعارضة من حقها أن تركز على كل الجوانب بما في ذلك الوسائط اجتماعية أو غيرها وهذه تكنولوجيا غزتنا جميعا ولم نغزيها( ضاحكا )لذلك لابد أن نتعاطي معها والجانب الآخر لم أفهم ماذا تقصدين بالميداني

*أقصد العمل السياسي أصبح مركز فى الوسائط؟

▪الميديا أصبحت ساحة لكل شي سياسي عسكري

*ماهو تقيمك للوضع الان في دارفور هل هو مستقر؟

▪الوضع غير مستقر أسوء من 2003 وحتي 2017

*هل هناك معارك دائرة الان؟

▪قد تكون ولكن ليس بنفس الوتيرة السابقة لكن ذلك لا يعني بأن الحل قد أتى

* ماهي رسالتك للشعب السوداني؟

▪رسالتي للشعب لقد أرسلتها عبر منبر نداء السودان رسالة عامة لكن رسالتي الخاصة قد تكون غير مؤثرة مثل الرسالة الجماعية رسالتي على الشعب إزالة هذا النظام وهذه مسؤولية شعب

*ما علاقتكم بحفتر ؟

▪ علاقتنا بحفتر ام ليبيا

*أقصد حفتر تحديدا؟

▪ علاقتنا بليبيا وليس أفراد نحن جزء من ليبيا وهي جزء مننا

*بمعني؟

▪ هناك تكامل بين أبناء دارفور وليبيا فى المنطقة وهناك رابط اجتماعي واقتصادي وعشنا مئات السنين هذه طبيعة العلاقة.











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