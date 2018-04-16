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منهم نحو (280,000) في الخرطوم الأمم المتحدة: (768,000) لاجئ من دولة الجنوب موجودون في السودان

16-04-2018, 08:53 PM

صحيفة الصيحة السودانية
<aصحيفة الصيحة السودانية
تاريخ التسجيل: 06-02-2015
مجموع المشاركات: 1811

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منهم نحو (280,000) في الخرطوم الأمم المتحدة: (768,000) لاجئ من دولة الجنوب موجودون في السودان

    08:53 PM April, 16 2018

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    صحيفة الصيحة السودانية-الخرطوم-السودان
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    الخرطوم: محجوب عثمان

    أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن ولاية الخرطوم تستضيف نحو (280,000) لاجئ من دولة جنوب السودان، بما في ذلك أكثر من (47,000) لاجئ يقيمون في تسع مناطق مفتوحة داخل الخرطوم الكبرى مؤكدة وجود نحو (768,000) لاجئ من دولة جنوب السودان في السودان.

    وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" في نشرته الأسبوعية الصادرة أمس إن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومعتمدية اللاجئين الحكومية أطلقت حملة لتوزيع المواد غير الغذائية على اللاجئين من دولة جنوب السودان في المناطق المفتوحة في ولاية الخرطوم.

    وقالت إن الحملة تشمل توزيع ملاءات وأغطية بلاستيكية لتعزيز المأوى، مشيرة لاكتمال التوزيع إلى أكثر من (6,300) عائلة يقدر عدد أفرادها بـ (31,500) شخص، مبينة أنها تستهدف الوصول إلى (9,250) عائلة يقدر أعضاؤها بنحو (46,250) شخصاً بما في ذلك (850) عائلة مضيفة يقدر أعضاؤها بنحو (5,100) شخص.

    وأشارت النشرة إلى أن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومعتمدية اللاجئين الحكومية دعمت حوالي (1,500) لاجئ من دولة جنوب السودان للانتقال إلى معسكر بِليل للنازحين في ولاية جنوب دارفور، الذي يضم نحو (3,500) لاجئ من دولة جنوب السودان. مشيرة إلى أنهم كانوا قد استقروا في وقت سابق على أراضٍ مملوكة ملكية خاصة في نيالا وأُصدِر لهم إخطارٌ بالإخلاء من جانب السلطات المحلية في أوائل مارس. وقد مُنِحَ اللاجئون قطع أراضٍ في معسكر بِليل،

    وستقدم منظمة العون الكنسي النرويجي مجموعتها للخدمات الصحية إلى هؤلاء الوافدين الجدد. وتواصل مفوضية الأمم المتحدة للاجئين الدعوة إلى عمليات التخطيط الاستشاري للعمل على استقرار اللاجئين بطريقة تحافظ على حمايتهم وكرامتهم مع معالجة هموم أصحاب الأراضي الخاصة.
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