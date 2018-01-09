منظمة فري برس تتخلص من أخر أثنين من مؤسسي راديو تمازج



10:57 PM January, 09 2018 سودانيز اون لاين

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في إطار سعيها الدؤوب للتحكم والرقابة على راديو تمازج بعد أن تخلصت من مدير الراديو ورئيس التحرير ومدير التحرير قامت فري برس بالضغط على أخر أثنين من مؤسسي راديو تمازج لتقديم إستقالاتهم .



وعليه نحيطكم علماً مستمعي راديو تمازج واصدقائه بأنني عبد الحميد هارون محرر الأخبار واسعد الطاهر المحرر المشارك وكآخر أثنين من مؤسسي الراديو قد تقدمنا بإستقالاتنا من العمل لدى فري برس الراعية للراديو بسبب التحكم والرقابة التي تمارسها فري برس بشكل مباشر واحياناً بشكل غير مباشر عبر مندوبيها بغرض التراجع عن إستقلال رديو تمازج بعد ان تم الأعلان عنه رسمياً عبر مفاوضات شاقة في يوليو الماضي حاولت من خلالها فرى برس إستخدام بعض العاملين في الراديو للوقوف ضد إستقلالية الراديو ، بعد أن نجحنا في إنتزاع إستقلالية الراديو عبر المفاوضات بدأت فري برس في إستبعاد مؤسسي الراديو من المواقع القيادية للتراجع من أعلان إستقلال الراديو في العام 2020 عن طريق استخدام بعض حديثي العهد بالراديو للتأثير عليهم لإلقاء الإستقلال أو الحصول على إستقلال شكلي .



إلي مستمعي راديو تمازج وقراءه :_



ظللنا نعمل بجد وهمة في خدمتكم الأعلامية عبر نقل المعلومات الصادقة والموثوقة بسعينا الدؤوب لتطوير الراديو لكن فري برس قتلت حلمنا وحلمكم في بناء مؤسسة أعلامية مستقلة .



إلي المانحين والداعمين لراديو تمازج:-



حماية راديو تمازج مسؤوليتكم ولذا عليكم مراجعة سياساتكم في تمويل مشروعات فري برس التي تسعى للتحكم وفرض الرقابة على الصحافة بدلا من دعم إستقلاليتها







عبدالحميد هارون محرر الاخبار براديو تمازج 00254724911206



أسعد الطاهر المحرر المشارك براديو تمازج 00254705079338