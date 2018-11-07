منظمة عالمية تحتفل بذكرى ثورة أكتوبر بمشاركة سودانية في لندن

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07-11-2018, 06:18 PM

محمد علي ـ لندن
<aمحمد علي ـ لندن
تاريخ التسجيل: 16-11-2014
مجموع المشاركات: 157

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منظمة عالمية تحتفل بذكرى ثورة أكتوبر بمشاركة سودانية في لندن

    06:18 PM November, 07 2018

    سودانيز اون لاين
    محمد علي ـ لندن-لندن-UK
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    في يوم الأحد الموافق 4 من شهر نوفمبر 2018م، احتفلت منظمة السلام العالمية (فرع المملكة المتحدة) (التابعة للأمم المتحدة) بمنطقة لانكستر جيت بلندن، بذكرى ثورة أكتوبر المجيدة تخليداً لنضال الشعب السوداني ضد الدكتاتورية العسكرية.
    حضر الفعالية التي كانت باللغة الإنجليزية عدد كبير من الانجليز ونخبة من السودانيين ضمت سفراء سابقين وقانونيين وأكاديميين وإعلاميين ومهندسين من الجنسين. وتحدث في الاحتفال من الجانب البريطاني الأمين العام للمنظمة السيد روبن مارش والدكتور لانس جاردينر والأستاذ فرانكلين فورشن. ومن الجانب السوداني خاطب الحفل المناضل المعروف المهندس هاشم محمد أحمد عضو إتحاد طلاب جامعة الخرطوم في الفترة من 1985 إلى 1964م، كذلك تحدث الإعلامي الأستاذ عبد اللطيف مكي السيد علي عضو حركة الطلاب في مدينة بورتسودان أثناء اندلاع ثورة أكتوبر الذي قدم معرضاً لصور أحداث ثورة أكتوبر. بعد ذلك تحدث الدبلوماسي السابق والأديب الباحث الأستاذ الحارث إدريس عن تاريخ جامعة الخرطوم وإنشائها من قبل المواطنين البريطانيين باسم (كلية غردون التذكارية) تخليدا لذكرى الجنرال غردون الذي لقي حتفه عند تحرير العاصمة الخرطوم العام 1985م من قبل قوات الثورة المهدية.
    وذكر الأستاذ الحارث أن نضال طلاب جامعة الخرطوم ضد كل الدكتاتوريات هو امتداد لنضال أجدادهم الذين قاوموا الغزو الاستعماري ببسالة حتى الموت في معركة كرري حتى قال عنهم المستعمر (إنهم أشجع من مشى على وجه الأرض) كذلك قام الأستاذ الحارث بتقديم ترجمة رصينة من عمله لقصيدة أكتوبر للشاعر هاشم صديق والتي مطلعها:
    لما الليل الظالم طول****وفجر النور من عينا اتحول
    وقد حازت ترجمته والقائه الرائع على استحسان الحضور وثنائهم.. بعد ذلك قدمت الفرقة الفنية النوبية فاصلاً من أناشيد أكتوبر وأغنية نوبية تفاعل معها الحضور بالرقص النوبي والترديد والتصفيق.
    وفي نهاية الاحتفال تقدم الأستاذ عبداللطيف بالشكر لكل الحضور وخص الإعلامي خالد الإعيسر بالذكر لتغطيته لكل الفعاليات الوطنية، كما شكر الفرقة النوبية لما نالته من استحسان الحضور وتعبيرها عن تاريخ السودان العريق وفنه الأصيل. وقد قام الإعلامي الأستاذ علقم بتوثيق الفعالية بالتصويربالفيديو فله منا فائق الشكر والتقدير.
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