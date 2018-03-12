منظمة الهجرة الدولية تشيد بمجهودات جهاز المغتربين في إدارة ملف الهجرة

10:52 PM March, 12 2018 سودانيز اون لاين

جهاز المغتربين-الخرطوم-السودان

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اعلام جهاز المغتربين: حسن علي عباس



اثنت المنظمة الدولية للهجرة ( IOM ) على مجهودات جهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج في إدارة ملف الهجرة خاصة في الجوانب المتعلقة بالهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ونقل المعرفة وما حققه الجهاز في هذا الشأن من إنجازات.

جاء ذلك خلال زيارة السفير وليام لاسي سوينج المدير العام لمنظمة الهجرة الدولية (IOM ) وفريق المنظمة لجهاز المغتربين ولقائه الأمين العام للجهاز السفير

الدكتور كرار التهامي صباح اليوم .

وكشف سوينج خلال حديثه عن أهداف الزيارة مبينا أنها تأتي في إطار الوقوف عن قرب والتعرف على مجهودات الجهاز في إدارة الشأن الهجري ومن ثم بحث التعاون والتنسيق المشترك بين الجهاز والمنظمة وإيجاد شركاء ومانحين لاستيعاب وادماج العائدين السودانيين في المجتمع ووضع خطط وخارطة طريق مشتركة لانجاز تلك المهام واشاد سوينج في الإطار ذاته بمبادرة جهاز المغتربين بإنشاء مركز السودان لدراسات الهجرة متعهدا بعمل المنظمة على البحث حول أفضل الطرق لترفيع المركز إلى مركز إقليمي وتقديم الدعم اللازم له بما يمكنه من أداء مهامه في إعداد الدراسات والبحوث الهجرية وبناء القدرات .

من جهته قدم السفير الدكتور كرار التهامي الأمين العام لجهاز المغتربين عرضا تقديميا استعرض من خلاله الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية في مجالات إدارة الهجرة ونقل المعرفة وآلياتها ممثلة في قيام المجلس الأعلى للهجرة وعلاقاته التنسيقية بجانب قيام مجلس الخبراء والعلماء السودانيين بالخارج والمجلس الاستشاري لاقتصادات الهجرة والآلية الوطنية لحماية السودانيين بالخارج ومؤتمر العلماء والخبراء السودانيين بالخارج واستقبال العائدين السودانيين من ليبيا والمملكةالعربية السعودية بجانب مشاركات الجهاز في الفعاليات الإقليمية والدولية المتعلقة بالشأن الهجري وأبان التهامي أن تلك المؤسسات والآليات تم انشاؤها في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه السودان في إدارة ملف الهجرة والتي حتمها موقع السودان كمعبر للهجرات الأفريقية القاصدة إلى أوروبا وإنحاء العالم الأخرى .

وأعرب التهامي عن أمله في أن تمثل الزيارة دفعة قوية للتعاون والتنسيق المشترك بين منظمة الهجرة الدولية وجهاز المغتربين وان تحقق أهدافها بترفيع مركز السودان لدراسات الهجرة والتنمية بجهاز المغتربين إلى مركز إقليمي وإيجاد الدعم اللازم له من قبل المنظمة وإيجاد المنافذ له للوصول إلى المنصات العالمية والإقليمية مؤكدا على الحاجة الماسة للمزيد من العمل في جوانب إعادة الإدماج وبناء القدرات .



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