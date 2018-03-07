منظمة الفاو: اسعار الحبوب الغذائية تضاعقت بنسبة (50%) في السودان



10:21 PM March, 07 2018 سودانيز اون لاين

أخبار الحركة الجماهيرية السودانية-نشرة يومية تصدر عن مكتب الاعلام المركزي للحزب الشيوعي السوداني

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كشفت منظمة الأمم المتحدة للاغذية والزراعة الفاو عن تضاعف أسعار الحبوب الغذائية بالسودان وقال مكتب الأمم المتحدة للشؤون اوشا نقلا عن إحصاءات الفاو إن أسعار القمح ارتفعت خلال شهر يناير بجميع أنحاء البلاد بأكثر من الضعف. واشارت احصائيات الفاو الى ارتفاع سعر الذرة خلال بنسبة (76%) حيث وصلت الزيادة لـ(133%) مقارنة بمتوسط السعر فى السنوات الخمس الماضية .وأوضحت اوشا في نشرتها أن ارتفاع أسعار الحبوب الغذائية يعود الى الإجراءات الاقتصادية المرتبطة بميزانية 2018 ، كتخفيض الجنيه السودانى ورفع الدعم عن القمح اضافة الى نقصان

