منظمة العفو الدولية السودان لم يقدم قتلة شهداء سبتمبر للعدالة



08:49 PM October, 13 2018 سودانيز اون لاين

أخبار الحركة الجماهيرية السودانية-نشرة يومية تصدر عن مكتب الاعلام المركزي للحزب الشيوعي السوداني

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قالت منظمة العفو الدولية في بيان أمام لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، إن السلطات السودانية لم تقدم إلى للعدالة حتى الآن، شخصًا واحدًا بسبب مقتل ما لا يقل عن 185 شخصًا ، أصيبوا برصاص في الرأس أو الصدر أو الظهر، على أيدي أفراد من جهازالامن ، خلال احتجاجات شهر سبتمبر 2013 ، بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة.

وقالت جوان نيانيوكي، مديرة برنامج شرق أفريقيا بمنظمة العفو الدولية ، مرت (5) اعوام من دون توجيه إدانة واحدة، ورجحت ان تكون التحقيقات غير كافية أو أن هناك عملية تستر لحماية الضباط الذين جرى استخدامهم لقمع الاحتجاجات. مما يشير إلى اتباع أسلوب راسخ متعلق بالإفلات من العقاب في السودان .واضافت قائلة لا تزال عائلات كل الذين قتلوا تنتظر كشف الحقائق وتحقيق العدالة، والحصول على التعويضات .