منسق اللجان الثورية يكشف عن مشاورات لتعديل قانون الانتخابات



08:22 PM April, 05 2018 سودانيز اون لاين

Sudan News Agency-Khartoum-Sudan

مكتبتى

رابط مختصر











الخرطوم 5-4-2018 (سونا) - كشف الأستاذ محمود عابدين المنسق العام لحركة اللجان الثورية عن مشاورات بين القوى السياسية والحركات المسلحة الموقعة على السلام؛ بشأن تفعيل العمل السياسي العام ومتابعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني .

وقال في تصريح لـ(سونا) إن المشاورات تستصحب المستجدات على الساحة السياسية وتعديل قانون الانتخابات وإبداء الرأي حول التعديل المقترح لقانون تسجيل الأحزاب السياسية والتفاوض مع حزب المؤتمر الوطني حول المشاركة في تعيينات المجالس التشريعية بالمحليات المختلفة.

وأكد على ضرورة متابعة تفعيل ما ورد في خطاب رئيس الجمهورية أمام فاتحة أعمال الهيئة التشريعية القومية على أرض الواقع، مبينا أن هذا الحراك ستكون له نتائج إيجابية في تطوير الرؤيا التقليدية للعمل السياسي.