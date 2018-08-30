منبر السودان الوطني الديموقراطي بكاليفورنيا يدعم ويرحب بنداء قوي الإجماع الذي جاء فيه

04:38 PM August, 30 2018 سودانيز اون لاين

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* لقد عجزت السلطة عن معالجة الأزمات

* الأزمة الاقتصادية تفاقمت و زادت من وطأة المعاناة

* لتتكون لجان الانتفاضة و المقاومة علي

مستوي الأحياء و قطاعات العمل و والجامعات و المدارس.

* لتكن المواجهة طريقنا لانتزاع الحرية و الديموقراطية



و المنبر اذ يثمن و يدعم نداء قوي ** الإجماع الذي يجيء في وقت تتصاعد فيه الأزمات من كل جانب للحياة، و ان كانت الأوضاع المعيشية و الضيق و الافقار و الضنك هي المأساة الشاملة التي سدت الأفق أمام كل الشعب و الوطن!! و في المقابل سلطة فاشية غاشمة و مفسدة تربعت علي عروش عاجية، و صمت آذانها عن صراخ الشعب ، و انين المرضي، و عدم توفر العلاج ، حتي الامصال!!! مما أدي إلي ارتفاع معدل الوفيات. ووسط كل تلك المعاناة يشدد النظام الفاشي من قبضته و يزيد حجم

ترساناته الأمنية، و يفعل أدواته القمعية متوجها و متحسبا لأية حراك و ردة فعل من الشعب الباسل و قواه الوطنية والسياسية الشريفة وينقض عليها!! و يفتك بها في انتهاك فظ لحقوق الإنسان، و امتهان لقانون صنعه النظام، يحمل في باطنه " مبدأ حريه التعبير " ولكنه يلوي الحقيقة و يسدر في غيه غير عابيء الا بالتمسك باهداب سلطة انزلقت تحت اقدامه لكنه لا يزال يماري ان يبقي " علي اجهزة منقذة"ليست علي قدر كاف من فعالية !! و تاتي الانتفاضة الشعبية التي يبشر بها قوي الاجماع باستنهاض همم الشعب و تفعيل ادوات، سماها بتوحيد القوي و تكوين الخلايا و الاستمساك براية

المقاومة والمواجهة لانتزاع الحرية والديموقراطية و استعادة هيبة الوطن السليب. وانتشال البلد من هوة تتسع

كل يوم وتبتلع مساحات ضاقت، و ثروات

سرقت او بيعت، و مقدرات واثار اختفت!!! ان نداء قوي الاجماع الذي لاح علي الافق عند الشدائد، يدفع بالقوى السياسية الوطنية، و التنظيمات الشبابية و النسائية و منظمات المجتمع المدني ان تنتظم و تتوحد صفوفها ، قوة تهدر في انتفاضة شعبية. و منبر السودان الوطني الديموقراطي اذ يدعم نداء قوي الاجماع و لدور رائد لعبه، و لا يزال يفعله، وهو

" ضرورة توحيد قوي المعارضة بشقيها المدني،و المسلح أي كل القوي الداعية لإسقاط النظام في جبهة موحدة تدفع عربة الانتفاضة الشعبية الشاملة لتزيل

النظام الفاشي الظلامي عن طريق الوطن المفدي ليولد من جديد " وطن حر ديموقراطي" يسع الجميع، باحترام لحقوق الإنسان و التعددية والقصاص بالعدالة الدولية التي تطول رأس النظام

وزبانيته لارتكابهم الإبادة الجماعية و جرائم ضد الإنسانية بدارفور. ان "نداء قوي الاجماع" في هذه المرحلة الدقيقة و والخطيرة ، يعتبر جرعة ترفع من درجة الاستنفار و استحقت أن يقف عندها كل من يقفز علي الحواجز، إلي "تيار الانتفاضة الشعبية"!!! التحية مجددا لقوي

الإجماع الوطني!!و التحية بتعظيم سلام"

للشعب السوداني الباسل المقدام الذي

" علم الشعوب معني ان تعيش و تنتصر"

ألمجد والخلود لشهداء الثورة السودانية

و ثورة حتي النصر!!!

التحية مضمخة بثري الوطن المقدس

من:

منبر السودان الوطني الديموقراطي

بكاليفورنيا



٢٩ أغسطس ٢٠١٨ |Articles |News |مقالات |بيانات