منبر السودان الوطني الديمقراطي بكاليفورنيا وداعا د. امين مكي مدني، الخبير الدولي وراعي حقوق الإنسا

00:05 AM September, 02 2018 سودانيز اون لاين

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ودعت البلاد عصر امس رمزا كبيرا من رموزنا الوطنية وهرما من اهرامات الدفاع عن الإنسان وحقوقه وداعية قومي للديمقراطية والسلام في البلاد الدكتور امين مكي مدني المحامي.



لقد كان الفقيد مثالا يحتذى به في النضال والإخلاص لقضايا شعبه ووطنه، إذ كان أحد قادة ثورتي أكتوبر وابريل المجيدتين وكان من قادة المعارضة ضد نظام الإنقاذ المشؤوم منذ يومه الاول. لم يساوم ولم يستسلم ولم يهادن ولم يتخاذل ولم يتخلى عن قضايا شعبه، ظل يقاوم رغم ظروف المرض التى المت به وهو داخل معتقلات النظام الذي منع عنه العلاج داخل المعتقل ومنعه من السفر لمتابعة علاجه بالخارج بعد إطلاق سراحه من اعتقاله الاخير.



كان الفقيد مدافعا عن حقوق الانسان وناشطا في العمل الوطني والنقابي ، ووزيرا في حكومة انتفاضة أبريل ١٩٨٥ ولعب دورا أساسيا في صياغة ميثاقها مهنيا.



امتدت خبرات الفقيد المهنية في القانون وحقوق الانسان خارج حدود الوطن فشغل منصب ممثل المكتب الإقليمي للمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في المنطقة العربية، بيروت، وعمل مستشارا قانونيا للممثل الخاص للأمين العام للامم المتحدة في أفغانستان (يوناما) في إصلاح القانون في أفغانستان، والمستشار القانوني للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ورئيس بعثة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، زغرب، كرواتيا. والمستشار الفني لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في الضفة الغربية ومكتبه في غزة. كما عمل مع مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، جنيف وتنزانيا، وكان المستشار القانوني ونائب الممثل في تنزانيا. وعمل بجامعة الخرطوم، كلية القانون، باحثا ومحاضرا في القانون العام.

شغل الفقيد ايضا منصب رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وعضو مجلس الأمناء ورئيس المنظمة السودانية لحقوق الإنسان (في المنفى)، لندن، ورئيس مجلس إدارة مرصد حقوق الإنسان في السودان، الخرطوم منذ 2008م ورئيس جمعية المحامين الأميركيين من أصول إفريقية، واشنطن العاصمة، وعضو المجلس التنفيذي لنقابة المحامين الشرعية في السودان، 1988-1989 (المحظورة في عام 1989) ورئيس التنظيم الشعبي السوداني للدفاع عن الديمقراطية والوحدة الوطنية، الخرطوم وعضو مركز الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بعثة التقييم، لتقيم المساعدة لحقوق الإنسان مشروع ومكتب مفوضية حقوق الإنسان في كمبوديا.

وعمل بمختلف بعثات حقوق الإنسان وأنشطة منظمة العفو الدولية، ولجنة الحقوقيين الدولية، وهيومن رايتس ووتش، شارك في تقرير الخبراء في اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن القانون الإنساني في السودان. وكتب تقرير مفوضية حقوق الإنسان، جنيف، عن حالة حقوق الإنسان في السودان. هناك الكثير من المشاركات والكتابات والاعمال التى قام بها الفقيد لا يسع المجال لذكرها جميعا.



عاش الفقيد مهموما بقضايا التحول الديمقراطي وبكرامة هذا الشعب الأبي ومات وهو يحلم بتحقيقها.



إننا في منبر السودان الوطني الديمقراطي بكاليفورنيا ننعى لشعبنا المصادم ولانفسنا ولكل قوى المعارضة الشريفة رحيل الدكتور امين مكي مدني ونتقدم بصادق التعازي لأسرته الصغيرة والممتدة داخل وخارج السودان ولطلابه وأصدقائه ورفاقه في ضروب العلم والنضال.



ونعد شعبنا بأننا سائرون على درب ومبادئ د. امين مكي مدني لتحقيق التحول الديمقراطي وبناء دولة العدالة والقانون.



فلترقد روحك الطاهرة بسلام في عليين مع الانبياء والصالحين والاولياء والشهداء.



المكتب التنفيذي لمنبر السودان الوطني الديمقراطي بكاليفورنيا



١ سبتمبر ٢٠١٨ |Articles |News |مقالات |بيانات