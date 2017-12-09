كيفية الحصول على (الطاعون)
منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مرحبا Guest [دخول]
اخر زيارك لك: 24-12-2017, 05:31 AM الصفحة الرئيسية

اخبار و بيانات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »

منبر السلام العادل يُناشد الدول العربية لقطع علاقاتها مع أمريكا

09-12-2017, 05:26 PM

صحيفة الصيحة السودانية
<aصحيفة الصيحة السودانية
تاريخ التسجيل: 06-02-2015
مجموع المشاركات: 1634

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


منبر السلام العادل يُناشد الدول العربية لقطع علاقاتها مع أمريكا

    05:26 PM December, 09 2017

    سودانيز اون لاين
    صحيفة الصيحة السودانية-الخرطوم-السودان
    مكتبتى
    رابط مختصر






    الخرطوم: الصيحة
    أعلن منبر السلام العادل رفضه القاطع لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها من تل أبيب واعتبر أنه قرار كارثي، وجدد الحزب موقفه الثابت المنحاز لقضية فلسطين وللقدس عاصمة لها، وطالب الدول العربية والإسلامية المتحالفة مع أمريكا لإعادة النظر في علاقتها ووقف أي محاولات للتطبيع مع دولة الكيان الصهيوني.
    وقال بيان صادر عن المنبر أمس: "ما كان لترمب أن يصدر قراره لولا أنه وجد تشجيعاً من بعض الدول العربية التي (تهرول) هذه الأيام نحو دولة الكيان الصهيوني، كذلك ما كان لوعد بلفور أن يصدر لولا تواطؤ بعض الزعماء العرب بتآمر شبيه بتآمر اليوم .. فما أشبه الليلة بالبارحة".
    وناشد المنبر كل الشعب السوداني بأحزابه وطوائفه وقبائله ومنظماته للاصطفاف حول القضية المركزية للأمة الإسلامية، ودعا كل العرب والمسلمين وكل الشعوب الحية والحرة في العالم للقيام بدورها كاملاً في نصرة القضية الفلسطينية العادلة والتي تتعرض لمؤامرة جديدة هي الأخطر والأكبر في تاريخها الطويل.
    وأشاد الحزب بموقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان واصفاً إياه بأنه "صاحب المواقف المشهودة تجاه قضايا الإسلام والمسلمين في شتى أنحاء الدنيا"، مشيدا بموقفه من القرار الأمريكي الذي استبقه بتحذير ترمب من اتخاذ قراره الظالم وأردفه بقرار بقطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة الكيان الصهيوني ودعوة الدول الإسلامية للاجتماع في تركيا لمناهضة القرار الأمريكي المتهور .
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات
فيديوهات سودانيزاونلاين Sudanese Online Videos
صور سودانيزاونلاين SudaneseOnline Images
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
Sudanese Online Wikipedia



فيس بوك جوجل بلس تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست Google News
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
 اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين 		News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de