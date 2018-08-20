مناقشة مبادرة الشيخ عبد الله ازرق طيبة (المشروع الوطني لبناء الثقة وتحقيق السلام والوحدة الوطنية)

05:18 AM August, 19 2018 سودانيز اون لاين

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*مناقشة مبادرة الشيخ عبد الله ازرق طيبة (المشروع الوطني لبناء الثقة وتحقيق السلام والوحدة الوطنية) في اجتماعات نداء السودان بباريس* 💥💥💥

*تصعيد المقاومة والتصدي لميزانية الفقر والتجويع*



*ورفض تعديل الدستور ووحدة المعارضة*



*واجب الساعة*







بالعاصمة الفرنسية باريس عقد نداء السودان اجتماعي المجلس القيادي والتنفيذي برئاسة السيدين الصادق المهدي رئيس نداء السودان ومني أركو مناوي الأمين العام لنداء السودان في الفترة من ١٥ الي ١٩ أغسطس الجاري.



وقد تناولت الاجتماعات الأوضاع السياسية والانهيار الاقتصادي والازمة الإنسانية في مناطق الحرب وانتهاكات حقوق الانسان لاسيما ضد النساء واحلال السلام العادل والشامل، ورفض تعديل الدستور واستنهاض الحركة الجماهيرية.



في البداية ترحم الاجتماع على فلذات أكباد شعبنا واطفالنا في منطقة المناصير محلية البحيرة بولاية نهر النيل الذين انضموا الي ركب شهداء شعبنا الابرار، وقد فضحت هذه الجريمة مدى الانهيار الذي أصاب كآفة الخدمات والتدهور المريع في المعاش والتعليم والصحة وحمل النظام هذه الجريمة النكراء وكلف المجلس وفد من بين أعضاءه لزيارة اسر الضحايا وتقديم رسالة عزاء واجب من رئيس نداء السودان.



رحب المجلس القيادي والتنفيذي بانضمام كتلة النازحين واللاجئين الكتلة السادسة المكونة لنداء السودان كما رحب بحضور رئيس حركة حق لاجتماعاته بعد استعادة عضويتهم بنداء السودان، كما ناقش المجلس مبادرة الشيخ عبدالله ازرق طيبة التي حملها مندوبه عضو المجلس القيادي وكلف وفد من أعضاء المجلس القيادي لزيارة قرية طيبة والتفاكر مع الشيخ عبدالله ازرق طيبة حول الازمة السياسية الخانقة والانهيار الاقتصادي وسبل انهاء الحرب وتحقيق الديمقراطية والمواطنة العادلة.



تلقى المجلس طلب من اثنين من التنظيمات الجماهيرية للانضمام لنداء السودان وقد وجه بإكمال الإجراءات القانونية والدستورية المتعلقة بإجراءات الانضمام لنداء السودان. تلقى المجلس القيادي تنويراً من رئيسه حول منع السلطات المصرية له من دخول القاهرة، وأكد المجلس ان منع رئيس نداء السودان من الدخول الي مصر يضر بالعلاقات الراسخة بين شعبي البلدين ودعا الحكومة المصرية لمراجعة هذا القرار لمصلحة مستقبل العلاقات بين شعبي البلدين.



أجاز المجلس القيادي الخطط والبرامج التي أعتمدها المجلس التنفيذي لكافة الامانات ووجه بتنفيذ بعض البرامج العاجلة وعلى راسها عقد مؤتمرات قوى المعارضة بداخل السودان بالتزامن في العاصمة وكآفة الولايات والتي يجب ان تشمل الدعوة لها كافة المنابر المعارضة والقوى الاجتماعية الجديدة خارج منابر المعارضة من نساء وشباب وطلاب ومهنيين وقضايا الأراضي والنازحين والسدود وأسر الشهداء وغيرهم، كذلك مشاركة قوى نداء السودان في الدورة (٣٩) لمجلس حقوق الانسان بجنيف.



أعتمد المجلس خطة لمقاومة تعديل الدستور بالعمل المشترك مع كآفة المعارضين لتعديله وابتدار حملة جماهيرية وقانونية والاتصال بالمنظمات الدولية والدول والبرلمانات والاستفادة من الحملة الناجحة التي أجبرت جوزيف كابيلا للتخلي عن تعديل الدستور في الكنغو ومواصلة النضال حتى خلاص شعبنا من نظام الإنقاذ.



أكد الاجتماع على التمسك بنداء الخلاص لتوحيد العمل المعارض ومقاومة ميزانية التجويع والافقار والتعبئة والاستنفار بكافة الاشكال المجربة وعلى راسها التظاهر والاعتصام والوصول الي الاضراب السياسي والعصيان المدني، واستنهاض الحركة الجماهيرية والتصدي للانهيار الاقتصادي الذي وصل حد رفض بنوك النظام من تمكين المواطنين من التصرف في أموالهم التي اودعوها البنوك في مخالفة لكافة القوانين والأعراف المحلية والدولية وانهيار للنظام المالي وإشهار لإفلاس النظام.



ناقش الاجتماع انعدام مدخلات الإنتاج واثر الانهيار الاقتصادي على القطاع الزراعي ومظاهر فشل الموسم الزراعي مما سيؤدي الي مجاعة يجب ان نفضح شبحها الكئيب وان نتصدى لها بكافة الاشكال.



استعرض المجلس القيادي سلبيات العمل المعارض فيما يخص قضايا المرأة السودانية التي تصدت ببسالة لنظام الإنقاذ طوال ثلاثة عقود وقرر عقد مؤتمر وورشة للنساء السودانيات لتفعيل دورهن بشكل حاسم في العمل المعارض.



توجه الاجتماع بالتهنئة الحارة لشعب جنوب السودان وقادته بالخطوات الهامة على طريق السلام ودعاهم لتكملة الاتفاق وانهاء الحرب واكد على ضرورة استعادة العلاقات الاستراتيجية بين دولتي السودان.



تقدم المجلس بالتهنئة أيضا لشعبي وحكومتي اثيوبيا وارتريا على المصالحة التاريخية بينهما، وانهاء النزاع بين الدولتين ورحب بالتوجهات الإقليمية الإيجابية بين بلدان الخليج وارتريا واثيوبيا، واكد ان الشعب السوداني فور تخلصه من نظام الإنقاذ سينضم لخطوات التعاون الإقليمي الإيجابية الجارية الان.







المجلس القيادي لنداء السودان



باريس ١٩ أغسطس ٢٠١٨م |Articles |News |مقالات |بيانات