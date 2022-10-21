مناشدة هامة وعاجلة:إلى جميع النشطاء وأسرهم وكافة جماهير الشعب السوداني المنتشرة في ولاية واشنطون ال

إلى جميع النشطاء وأسرهم وكافة جماهير الشعب السوداني المنتشرة في ولاية واشنطون الكبرى والولايات المجاورة.. إلى منظمات المجتمع المدني والقوى السياسية والثورية ومنظمات المرأة والشباب.. نناشد الجميع بضرورة الاستعداد الجاد وتكثيف الحشود للمشاركة في الموكب الهادر: -السبت 22 أكتوبر -الواحدة ظهرا بتوقيت الثورة - يتحرك الموكب من أمام الكونغرس الأمريكي (نقطة التجمع) متوجها إلى مبنى البيت الأبيض..
🔥 مشاركتكم تعني تمجيد شهداء الثورة السودانية المجيدة التي كنتم وقودها بالخارج في الموكب الشهير بواشنطن عندما علت هتافاتكم المنادية بإسقاط نظام المخلوع البشير..
🇸🇩 كونوا في الموعد
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق October, 20 2022
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