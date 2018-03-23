مليشيات النظام المهزومة تصب جام غضبها علي المواطنين الأبرياء وتمارس عمليات قتل ونهب وحرق وتشريد للآ



05:14 AM March, 22 2018 سودانيز اون لاين

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لا يزال أشاوس جيش تحرير السودان يسيطرون علي الموقف العسكري بجبل مرة وألحقوا بمليشيات النظام هزائم كبيرة في كل المحاور ، حيث تواصلت العمليات الحربية لليوم الثاني علي التوالي بعد دحر قوات العدو في معارك الأمس بمناطق فينا ودلو ودوا . حاولت مليشيات النظام مرة أخري الدخول إلي منطقة دولدا بقوة قوامها 100 عربة وقوة من الجنجويد علي ظهور الخيل والجمال وقد تم تشتيتها ولاذت بالفرار مخلفة قتلاها وحرق تانكر وقود وعدد ثلاثة سيارات دفع رباعي ، وفي طريق هروبهم حرقوا معظم القري حول منطقة فينا ونهبوا الأسواق وممتلكات المواطنين العزل.

إشتبك أشاوس تحرير السودان مع قوات العدو جنوب منطقة دربات وفي منطقة سورو حيث تم حسم القوات المعتدية وإجبرت علي التراجع وكبدوها خسائر كبيرة جاري حصرها.



نؤكد لجماهير حركة/ جيش تحرير السودان والشعب السوداني بأننا ماضون في مواجهة النظام في كافة ميادين القتال ولن تفتر لنا عزيمة أو تلين لنا قناة حتى بلوغ مرحلة التحرير الكامل للتراب السوداني وتشييع النظام إلي مزابل التأريخ ومحاكمة رموزه وبناء دولة المواطنة المتساوية وسوف نسخر كل أمكانياتنا المادية والبشرية وإعلان المقاومة الشاملة ضد النظام وازياله.









المجد والخلود للشهداء الأبرار

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