مليار ونصف تعويض لزوجة بسبب نسيان شاش في عملية قيصرية

الزوجة سلافة بلال ابراهيم لم تتوقع يوما ان تتعرض لهذه المحنة والامتحان القاسي فبعد ان اكملت الشهر التاسع دخلت الى المستشفى للولادة ببحري. ليتم ادخالها الى غرفة العمليات لتنجب مولودها الرابع الا انها ومنذ خروجها من غرفة العمليات شعرت بالام رهيبة لم تكن تدري ماهي الاسباب وظلت تتناول المسكنات والمضادات الحيوية. الا ان الالام لم تخف مما ادخلها في دوامة من التفكير والهم عن اسباب هذه الالام وظل زوجها قاسم عجيب يتابع الام زوجته وهو في حيره من امره بسبب ضيق العيش الا ان هداهم تفكيرهم بالذهاب الى مستشفى خاص ليتم اجراء صورة مقطعية لتظهر الصورة قطعة شاش ظلت مصدر للالام وللتاكيد تم ادخالها الى عملية عاجلة لازالة الشاس واتضح ان هنالك قطع بالمصران وبعد ان تعافت بحمدالله وخسر زوجها الاموال في سبيل استرداد صحة زوجته. تم تحريك دعوى في مواجهة المستشفى وبرئاسة مولانا كمال الزاكي وبحضور الزوجة الشاكية والمستشار القانوني للمستشفى استمعت المحكمة الى كافة الافادات المتعلقة بهذه الحادثة. واصدرت المحكمة حكمها بتعويض الزوجة مبلغ مليار ونصف ليتم استئناف الحكم بواسطة المستشار القانوني للمستشفى ليظل الزوج وزوجته يتابعون الاجراءات الى ان تصل الى اخر مراحل التقاضي على الرغم من الالام التي مازالت تعاني منها الزوجة .
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق November, 04 2022
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