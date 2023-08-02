ملاسنات بين وزير إتحادي ووالي بحضور الكباشي

طالب وزير ديوان الحكم الإتحادي المهندس محمد كرتقيلا والى ولاية جنوب كردفان موسي جبر بتقديم إستقالته، وافساح المجال لحكومة تلبي تطلعات إتفاق جوبا.
مطالبة كرتقيلا للوالي جاءت خلال لقاء الفريق شمس الدين الكباشي بحكومة جنوب كردفان، وقال كرتقيلا على حكومة الولاية مخاطبة السلطة المركزية بضرورة اسراع استكمال مؤسسات الحكومة الولائية التي نص عليها اتفاق جوبا”.
لكن والى جنوب كردفان رد على وزير الحكم الإتحادي بقوله: ان الولاية هى المعنية بتعيين نائب الحاكم والوزراء وليس المركز وليس بتوصية من وزير الحكم المحلي، وذكر جبر ان حكومته غير معنية بمخاطبة المركز بصدد إستكمال مؤسسات الحك المحلي، وأضاف: نحن لن تنقصنا الشجاعة فى تقديم استقالتنا الان أمام عضو السيادي الفريق الكباشي، ولكننا لن ننسحب بهذا الاسلوب
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق February, 05 2023
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