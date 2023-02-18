ملاحقة 35 روسياً بتهم تخريب الاقتصاد السوداني

وجهت نيابة التعدين، تهماً بتخريب الاقتصاد الوطني، لعدد 43 شخصاً بينهم 36 روسياً، يعملون في شركة “ميرو قولد” للتعدين، المملوكة لمرتزقة مجموعة(فاغنر) الروسية.
وفي 15 يناير الماضي، ضبطت الشرطة في مدينة عطبرة، مدير الأمن والسلامة في شركة (الصولج ــ ميروقولد)، الروسي الجنسية، سيرجي كرينيكوف، وهو يهرب 7 كيلو جرامات من الذهب.
ووجهت النيابة رسمياً تهماً تحت المادة 57/أ من القانون الجنائي، المتعلقة بتخريب الاقتصاد، لكل من سيرجي كرينيكوف، ومحمد الأمين سر الختم، شريك مالك للشركة، وأحمد عبدالله عبد الحكم – شريك مالك للشركة، ورياض الفاتح محمد – المدير الأداري بالشركة، بجانب 4 موظفين.
كما وجهت نيابة التعدين، تهماً تحت المادة 5 من قانون تنظيم عمل غير السودانيين، “إذن العمل” لعدد 35 روسياً يعملون بالشركة ومصنعها لمعالجة مخلفات التعدين بمنطقة العبيدية بنهر النيل.
وكشف الناشط هشام علي ودقلبا، تفاصيل جديدة حول علاقة الشركة الروسية بشركة “اسوار” المملوكة للاستخبارات العسكرية السودانية.
وقال إن شهادات وارد جميع ما استوردته (ميروقولد – فاغنر) من الخارج دخل البلاد مسجلاً بأسم شركة “أسوار” المملوكة لهيئة الإستخبارات العسكرية، مؤكداً أن آليات ومعدات ثلاثة مصانع لمعالجة مخلفات تعدين أدخلتها الشركة الروسية، البلاد بشهادات وارد باسم شركة “أسوار”.
وذكر أن مصنع شركة “ميروقولد – فاغنر” في منطقة “العبيدية” بولاية نهر النيل، ظل باسم شركة “أسوار” حتى بعد أن تم بيع شركة “ميروقولد” صورياً لشركة “الصولج”
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق February, 10 2023
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