

10:25 PM December, 24 2017 سودانيز اون لاين

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رابط مختصر مكتب الحركة الشعبية لتحرير السودان ( شمال ) بالمملكة المتحدة وإيرلندا تهنئة بمناسبة أعياد الميلاد



يتقدم مكتب الحركة الشعبية لتحرير السودان ( شمال ) بالمملكة المتحدة وإيرلندا باحر التهانئ والتبريكات لكافة المسيحيين في مشارق الارض ومغاربها، وفِي الاراضي المحررة جبال النوبة و النيل الأزرق و في الكراكير و المعسكرات و القابعين في سجون النظام ظلماً . ونطالب نظام الإبادة بالابتعاد عن ممارسة سياسة فرق تسد ضد القساوسة . ووقف الاعتداءات المتكرر ضد المسيحين و هدم الكنائس التي ظلت تتعرض لانتهاكات صارخة باستمرار . السودان أرض تجتمع فية كل الديانات السماوية و الافريقية و تتعايش بسلام وتسامح وعلي الحكومة السودانية احترام هذا التنوع الديني و الاعتراف بة ونناشد المنظمات الدولية ومحبي السلام بالتدخل الفوري لإيقاف نظام الإبادة بعدم المساس بدور العبادة وممارسة الاضطهاد الديني كوسيلة للسيطرة علي الشعب . مكتب الحركة الشعبية بالمملكة المتحدة وإيرلندا

يجدد التهاني للشعب السوداني بمناسبة اعياد ميلاد المسيح وحلول عام جديد تسوده الحرية والعدالة والمساواة .

المجد لله في الأعالي وعلي الأرض السلام

وبالناس المسرة .

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إعلام مكتب الحركة الشعبية

لتحرير السودان ( شمال ) بالمملكة المتحدة و أيرلند