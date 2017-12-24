مكتب الحركة الشعبية لتحرير السودان ( شمال ) بالمملكة المتحدة وإيرلندا تهنئة بمناسبة أعياد الميلاد
يتقدم مكتب الحركة الشعبية لتحرير السودان ( شمال ) بالمملكة المتحدة وإيرلندا باحر التهانئ والتبريكات لكافة المسيحيين في مشارق الارض ومغاربها، وفِي الاراضي المحررة جبال النوبة و النيل الأزرق و في الكراكير و المعسكرات و القابعين في سجون النظام ظلماً . ونطالب نظام الإبادة بالابتعاد عن ممارسة سياسة فرق تسد ضد القساوسة . ووقف الاعتداءات المتكرر ضد المسيحين و هدم الكنائس التي ظلت تتعرض لانتهاكات صارخة باستمرار . السودان أرض تجتمع فية كل الديانات السماوية و الافريقية و تتعايش بسلام وتسامح وعلي الحكومة السودانية احترام هذا التنوع الديني و الاعتراف بة ونناشد المنظمات الدولية ومحبي السلام بالتدخل الفوري لإيقاف نظام الإبادة بعدم المساس بدور العبادة وممارسة الاضطهاد الديني كوسيلة للسيطرة علي الشعب . مكتب الحركة الشعبية بالمملكة المتحدة وإيرلندا يجدد التهاني للشعب السوداني بمناسبة اعياد ميلاد المسيح وحلول عام جديد تسوده الحرية والعدالة والمساواة . المجد لله في الأعالي وعلي الأرض السلام وبالناس المسرة . . إعلام مكتب الحركة الشعبية لتحرير السودان ( شمال ) بالمملكة المتحدة و أيرلند
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