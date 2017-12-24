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مكتب الحركة الشعبية لتحرير السودان ( شمال ) بالمملكة المتحدة وإيرلندا تهنئة بمناسبة أعياد الميلاد

24-12-2017, 10:25 PM

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مجموع المشاركات: 2742

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مكتب الحركة الشعبية لتحرير السودان ( شمال ) بالمملكة المتحدة وإيرلندا تهنئة بمناسبة أعياد الميلاد

    10:25 PM December, 24 2017

    سودانيز اون لاين
    اخبار سودانيزاونلاين-فنكس-اريزونا-الولايات المتحدة
    مكتبتى
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    مكتب الحركة الشعبية لتحرير السودان ( شمال ) بالمملكة المتحدة وإيرلندا تهنئة بمناسبة أعياد الميلاد

    يتقدم مكتب الحركة الشعبية لتحرير السودان ( شمال ) بالمملكة المتحدة وإيرلندا باحر التهانئ والتبريكات لكافة المسيحيين في مشارق الارض ومغاربها، وفِي الاراضي المحررة جبال النوبة و النيل الأزرق و في الكراكير و المعسكرات و القابعين في سجون النظام ظلماً . ونطالب نظام الإبادة بالابتعاد عن ممارسة سياسة فرق تسد ضد القساوسة . ووقف الاعتداءات المتكرر ضد المسيحين و هدم الكنائس التي ظلت تتعرض لانتهاكات صارخة باستمرار . السودان أرض تجتمع فية كل الديانات السماوية و الافريقية و تتعايش بسلام وتسامح وعلي الحكومة السودانية احترام هذا التنوع الديني و الاعتراف بة ونناشد المنظمات الدولية ومحبي السلام بالتدخل الفوري لإيقاف نظام الإبادة بعدم المساس بدور العبادة وممارسة الاضطهاد الديني كوسيلة للسيطرة علي الشعب . مكتب الحركة الشعبية بالمملكة المتحدة وإيرلندا
    يجدد التهاني للشعب السوداني بمناسبة اعياد ميلاد المسيح وحلول عام جديد تسوده الحرية والعدالة والمساواة .
    المجد لله في الأعالي وعلي الأرض السلام
    وبالناس المسرة .
    .
    إعلام مكتب الحركة الشعبية
    لتحرير السودان ( شمال ) بالمملكة المتحدة و أيرلند
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