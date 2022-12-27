مقتل شرطي في كمين لتهريب محكومين بالاعدام قرب كادوقلي

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12-27-2022, 08:40 PM

زهير ابو الزهراء
<aزهير ابو الزهراء
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مقتل شرطي في كمين لتهريب محكومين بالاعدام قرب كادوقلي

    08:40 PM December, 27 2022

    سودانيز اون لاين
    زهير ابو الزهراء-السودان
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    تعرضت قوة من شرطة ولاية جنوب كردفان الى كمين من قبل مسلحين مجهولين اليوم الثلاثاء بمنطقة “الكويك” 20 كيلو متر شرقي مدينة كادوقلي عاصمة الولاية اثناء ترحيلها نزلاء محكوم عليهم بالإعدام الى مدينة الابيض عاصمة شمال كردفان.

    وقال مدير شرطة جنوب كردفان اللواء قمر احمد محمد لدارفور24 ان قوة من الشرطة تحركت فجر اليوم الثلاثاء لنقل عدد من النزلاء محكوم عليهم بالإعدام الى سجن الابيض بولاية شمال كردفان، فوقعت في كمين نصبه مسلحون، وأطلقوا عليهم النار ما أدى الى الى مقتل شرطي وجرح ثلاثة أخرين.


    وأضاف أصيب السائق بعيار ناري توفى فى الحال وأصيب ثلاث آخرون بجروح متفاوتة، منبهاً الى أن المهاجمين يهدفون الى تهريب المحكومين بالاعدام الا انهم فشلوا وتمكنت القوة من إيصال النزلاء الى مدينة الابيض بعد مدها بقوة إضافية.























                  


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