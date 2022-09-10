مقتل الشاب ياسر عوض طعنا في قفلة المولد بالحلفايا

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10-09-2022, 08:06 PM

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تاريخ التسجيل: 10-25-2013
مجموع المشاركات: 4364

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20 عاما من العطاء و الصمود
مقتل الشاب ياسر عوض طعنا في قفلة المولد بالحلفايا


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  • عناوين الصحف الصادره اليوم السبت 8 أكتوبر 2022م

    عناوين المقالات بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق October, 09 2022
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  • بين جبريل إبراهيم والعقيد القذافي! كتبه أحمد الملك
  • التنادي لإنقاذ الوطن من حرف الجرف الهار: قال الحلفاوي حد يكلم ما في كتبه عبد الله علي إبراهيم
  • نائب رئيس حزب الأمة يطالب بعودة مطاريد الثورة الهاربين، عودةً إيجابيةً! كتبه عثمان محمد حسن
  • خروف بالنية !!.. كتبه عادل هلال
  • العنصريون أخطر أعداء الوطن كتبه محجوب الخليفة
  • في الاحتفاء بمولده نذكر محبة أهل المسيح للرسول ودينه!. كتبه حسن الجزولي
  • (السنابل ) !! صورتك ( الخايف ) عليها !! كتبه جمال الصديق الامام
  • الإنقلاب يخذل الإيغور.. و الخذلان من طبع الكيزان !! كتبه د. حامد برقو عبدالرحمن
  • إن ما يحدث يؤكد ضرورة إنهاء حكم البرهان كتبه د.أمل الكردفاني
  • حميتي يجتمع مع حمدوك سراً في اديس ابابا بمشاركة طحنون بن زايد ومايك هامر ؟ 1/2
  • فقط للعُقلاء ..! كتبه هيثم الفضل
  • قطار الغرب ... ذكريات وتداعيات .. كتبه الياس الغائب
  • الابطال الحقيقين هم من يجعلون العالم جميل من حولنا كتبه حسن عمران
  • تكسير قرارات والي الخرطوم كتبه د.امل الكردفاني
  • كربلاء برؤية جديدة / الحلقة 8 كتبه الشيخ عبد الحافظ البغدادي
  • ودمدني ... مدينة الاحلام (١١) عبق التاريخ وصدي الذكريات سلسلة ذكريات عن مدني الستينات
  • قارون كوشي نوبي سوداني – كتبه عبد الله ماهر























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