مقتل الشاب ياسر عوض طعنا في قفلة المولد بالحلفايا

شهدت ساحة المولد بالحلفاية جريمة قتل بشعة راح ضحيتها الشاب الخلوق ياسر عوض طعنا بالسكين حيث قام المتهم بنحر المجني عليه بالسكين وذلك في يوم ختمة المولد النبوي الشريف وفور ابلاغ شعبة مباحث الحلفايا تحرك افرادها وقاموا بالقاء القبض على شقيقين واثنين اخرين حيث بلغ عدد المتهمين اربعة وتم تدوين بلاغ ضد المتهمين الاربعة وجاري التحقيق معهم ومع المتهم الاول لمعرفة اسباب ارتكباهم الجريمة.
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