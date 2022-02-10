مقتل الشاب الجيلي طعنا بالسكين بسوق بحري

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10-02-2022, 04:50 PM

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تاريخ التسجيل: 10-25-2013
مجموع المشاركات: 4364

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مقتل الشاب الجيلي طعنا بالسكين بسوق بحري


عناوين المواضيع المنبر العام بسودانيزاونلاين SudaneseOnline اليوم الموافق October, 01 2022

  • 🔵عناوين الصحف الصادره السبت 1 أكتوبر 2022م
  • خواطر ورسائل مجهولة العنوان:‏
  • تعدد المبادرات فى السودان هل يفضى الى حل؟
  • الهبوط فى كل شى الاخلاق الغناء التعليم الصحه فى وطنى
  • جدول شهراكتوبر الناري_نحو القصر نحو النصر 🔥_الدعوة لكل اهل السودان بالخروج
  • د. غازى صلاح الدين يكتب عن الشاعر المناضل محجوب شريف .
  • من هو البعشوم؟
  • لجان المقاومة ببورتسودان تحذر من عودة ايلا
  • خروج آبار نفط جديدة عن السيطرة الأمنية بكردفان
  • شعبية الحلو- قوى رفضت مقترح دستور من الحركة يُهيكل الدولة
  • مداهمة شقة وضبط أسلحة
  • 14كياناً ثوريّاً بكدباس لمناقشة كيفية توحيدقوى الثورة.
  • حكومة ولاية الجزيرة أصبحت قبلة للفساد!
  • كسلا تطلق سراح ناشطين من”الهوسا” بعد أشهر من الإحتجاز
  • إلى اليسار دُر: لولا دا سيلفا في طريق العودة مجدداً إلى حكم البرازيل

    عناوين المقالات بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق October, 01 2022
  • عام من الفشل ! كتبه زهير السراج
  • روسيا: نظام بوتين قد يسقط - ولكن ماذا يأتي بعد ذلك؟ ( The Guardian) Anatol Lieven أناتول ليفن تقدي
  • جدول إكتوبر، و إيلا آخر رئيس وزراء للمخلوع فوق البيعة كتبه خليل محمد سليمان
  • محمد بشير احمد عبد العزيز الصاوي الاستناري الملهم والعقل الناقد والمثقف الفاعل كتبه شريف يس
  • أزرقية كتبه الطيب الزين
  • كان يوماً للصحافة السودانية كتبه نور الدين مدني
  • المسرح السوداني يتألق ويضئ سماء الدوحة بمسرحية ( سكج بكج ) كتبه د.فراج الشيخ الفزاري
  • مركز المطار الصحي خزلني ..وخطرفات الحمي .. كتبه عواطف عبداللطيف
  • استفتاءات تقرير المصير.. مقاربات جدلية كتبه د. ياسر محجوب الحسين
  • التعليم والمجتمع كتبه هانم داود
  • عن الجوع الحقيقي في (الشريط النيلي) المفترى عليه ..أحكي لكم كتبه عمر الحويج
  • الإعلام الحكومي بين الغياب و الاستقطاب كتبه زين العابدين صالح عبد الرحمن
  • بعدك السودان أصبح خلا كتبه عبد المنعم هلال
  • ميثاق سلطة الشعب - الضامن للعبور الآمن..!! كتبه اسماعيل عبدالله
  • اتفاقية جوبا تناقض المبادئ الأساسية لحقوق الانسان كتبه د. ابومحمد ابوامنة
  • تذكيراً لفولكر المصاب بالزهايمر كتبه د.أمل الكردفاني
  • العدوان الاسرائيلي وفرض السيطرة الامنية على الضفة كتبه سري القدوة























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