مقتل الشاب الجيلي طعنا بالسكين بسوق بحري

شهدت منطقة سوق بحري عند موقف الحاج يوسف جريمة قتل بشعة راح ضحيتها الشاب الجيلي عبدالله ابن منطقة تمبول. وفور ابلاغ شعبة مباحث بحري تحرك افرادها ترافقهم شرطة مسرح الجريمة . وقاموا بتطويق موقع الجريمة والقاء القبض على (5) من المتهمين وجاري البحث عن المتهم الاول الذي يخفي نفسه للحيلولة دون القبض عليه وتعود تفاصيل القضية الا ان الفقيد ظلا يحذر العاملين معه والمواطنين من المتهمين لمعرفته بمخططاتهم الاجرامية وسط السوق . وبعد فضحهم بالسوق نفذ صبرهم واصبحوا يترصدون الشاب حتى تم غدره وقتله طعنا بالسكين .
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق October, 01 2022
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