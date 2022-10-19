مقاومة بحري تعلن رفض التسوية السياسية

أعلنت “لجان مقاومة بحري” شمال العاصمة الخرطوم، رفضها لأي تسوية تكرر التجارب السابقة، وتمنح الحق للمؤسسة العسكرية للاستمرار في العملية السياسية. مشيرةً إلى أن التسوية تأتي بالتزامن مع انتهاكات أمنية ومقتل الشهداء منذ الانقلاب العسكري في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021.
وأردف: “قدمنا شهيدًا تلو الشهيد، وآلاف المصابين والمعتقلين، وعددًا من التهم الملفقة لرفاقنا تارة بقتل شرطي وتهم أخرى، ورغمًا عن كل ما يمارسه الانقلاب، نتابع في هذة الأيام تطورات في الراهن السياسي، و أخبار عن تسوية تتجاوز كل جرائم الانقلابيين”.
وشددت لجان مقاومة بحري على رفض التسوية التي تكرر نفس التجربة السابقة، بوجود المؤسسة العسكرية في العملية السياسية.
وقال البيان إن لجان مقاومة بحري ترفض وجود جنرالات الانقلاب في أي منصب سياسي، أو وجودهم داخل المؤسسة العسكرية، منوهة إلى أن العسكريين يجب أن لا يحصلوا على المناصب، بل مواقعهم السجون لينالوا عقابهم على حد قول البيان
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