مقاومة الخرطوم تعلن التظاهر اليوم الثلاثاء وتحدد المسار

حددت تنسيقيات لجان المقاومة في ولاية الخرطوم القصر الجمهوري وجهة للتظاهر اليوم الثلاثاء في موكب أطلقت عليه “الرهيفة التنقد”، في الذكرى الثالثة لإحالة أحد أبرز ضباط الجيش الذين انحازوا إلى المعتصمين في محيط القيادة العامة للجيش في الخرطوم إلى التقاعد.
أكدت تنسيقيات المقاومة في الخرطوم مواصلة التغيير واستمرار الفعل الثوري بتنويع أدوات المقاومة السلمية وجاءت هذه التسمية (الرهيفة التنقد) في الذكرى الثالثة لإحالة الملازم الأول محمد صديق إلى التقاعد، وهو ضابط الجيش الذي ظهر في مقطع فيديو شهير خلال اعتصام القيادة العامة في نيسان/أبريل 2019 وهو يطالب زملاءه بحماية المتظاهرين، وهي الدعوات التي صدرت من صغار الضباط للانحياز إلى المتظاهرين ضد نظام المخلوع في ذلك الوقت.
وبعد مرور عام على هذه الواقعة، قرر الجيش تسريح الضباط محمد صديق من الخدمة، وناهضت لجان المقاومة هذا القرار، ودعت في ذلك الوقت إلى تنظيم موكب إلى القصر الجمهوري في 20 شباط/فبراير 2020، احتجاجًا على إقالته
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق February, 20 2023
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة