مفصولو سودانير يمهلون اتحاد العمال اسبوعا ويهددون بالتصعيد



11:09 PM September, 03 2018 سودانيز اون لاين

أخبار الحركة الجماهيرية السودانية-نشرة يومية تصدر عن مكتب الاعلام المركزي للحزب الشيوعي السوداني

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امهل مفصولو سودانير تحاد عام نقابات السودان اسبوعا لحل قضيتهم وهددوا بالتصعيد حال عدم حلها ونفذ المفصولين وقفة احتجاجية أمام مباني اتحاد نقابات عمال السودان بشارع البلدية بالخرطوم امس مطالبين بصرف مستحقاتهم لدى شركة سودانير .

واعترض عناصر من جهاز الأمن الوقفة وقاموا بانتزاع اللافتات من أيادي المحتجين . كما حاصرت قوات الشرطة مباني الاتحاد لمنع دخول المحتجين.

وقال مسؤول لجنة حقوق العاملين عادل أحمد المصطفى أن بعض العاملين تم طردهم من منازلهم لعجزهم عن سداد الإيجارات، وآخرين هجر أبناؤهم المدارس بسبب الظروف الاقتصادية .