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معلمون يشتكون من البيئة غير المهيأة وتأخير بدء عملية التصحيح

26-04-2018, 06:17 PM

أخبار الحركة الجماهيرية السودانية
<aأخبار الحركة الجماهيرية السودانية
تاريخ التسجيل: 25-09-2017
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معلمون يشتكون من البيئة غير المهيأة وتأخير بدء عملية التصحيح

    06:17 PM April, 26 2018

    سودانيز اون لاين
    أخبار الحركة الجماهيرية السودانية-نشرة يومية تصدر عن مكتب الاعلام المركزي للحزب الشيوعي السوداني
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    إشتكى بعض المعلمين الذين يشاركون في تصحيح الشهادة السودانية من تردي بيئة العمل والسكن، فيما بدأت عملية التصحيح اليوم (الأربعاء) في الواحدة والربع ظهراً نسبة لتأخر الظروف التي تحوي الإمتحانات من الكنترول.
    . وقال معلمون لـ(وسائل اعلام محلية) أن السكن الذي خصص لهم لا تتوفر فيه المياه ويكثر فيه الباعوض و(المراتب)، التي خصصت لنومهم متسخة. كما إن بعض الفصول لا توجد بها مراوح. وقال معلم (هذا يدل على الأعداد غير الجيد لعملية التصحيح وإمعانا في إهانة وإذلال المعلم، بالرغم من أن أولياء الأمور دفعوا رسوم التصحيح قبل الجلوس للامتحان. واستنكر المعلمون جلوسهم في بيئة غير مهيأة للجلوس لساعات طويلة داخل غرفة التصحيح، ومن ثم الرجوع للسكن الأكثر سوءاً. وقال (العائد المادي من عملية التصحيح ضعيف ولا يكفي لشراء المضاد الحيوي للالتهاب وعلاج الملاريا والمسكنات). يذكر أن (5700) معلم يشاركون في التصحيح، ويشارك في أعمال الكنترول (1050) معلما.
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