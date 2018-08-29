معلمون بولاية الخرطوم يعتصمون ببنك امدرمان الوطني و يلوحون بالاضراب

شهد بنك امدرمان الوطني اعتصام العشرات من المعلمين داخله إحتجاجاً على عدم صرف مرتباتهم ولوّح عدد من المعلمين بالدخول فى اضراب عن العمل بسبب تفاقم أزمة مرتبات معلمي المرحلة الثانوية وبعض مرحلة الاساس بولاية الخرطوم، وذلك بعد فشل البنوك في توفير منحة عيد الأضحى ومرتب شهر أغسطس الحالي.
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