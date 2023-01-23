معلمون بالدرجة الاولى يتقدمون بطعون إدارية ضد مدير عام تعليم القضارف

بدأ اربعة معلمين بالدرجة الاولى إجراءات طعون إدارية ضد مدير عام وزارة التربية والتوجيه بولاية القضارف . إذ تقدم أمس الأحد ثلاثة منهم بتظلم لوالي ولاية القضارف ضد مدير عام وزارة التربية والتوجيه عبد الوهاب ابراهيم عوض بسبب قرار النقل التعسفي في حق المعلمين. فقد تم نقل الأستاذ عادل بشير دوتم عبد الله - من مدير المشروعات الى التعليم الابتدائي بدون وصف. وتم نقل الأستاذ خليل عبد الله حسن كبير من مدير الإدارة العامة للامتحانات الى المرحلة المتوسطة بدون وصف. كما تم نقل الاستاذ جعفر محمد يعقوب عبد الله من مدير عام للمرحلة المتوسطة الى بلدية القضارف موجها. بالإضافة إلى محمد فتح الرحمن الخليفة، الذي قدم التظلم قبل أيام، فقد تم نقله من موقعه كبير الموجهين بالاشراف التربوي الى مدير للتعليم غير الحكومي
وكل جريرة الثلاثة الأوائل - حسب الطعن - أنهم شاركوا في اجتماع لمناقشة قضايا ومشاكل التعليم ووضع الحلول لها، والذي فسره المدير العام بمحاولة الإطاحة به. وانت في خوفك تكاتل رفة الطير والحفيف وقد حمل عبد الوهاب إبراهيم عوض مدير الإدارة العامة للامتحانات نتيجة امتحانات نتيجة الاساس الأكثر سوء في تاريخ الولاية ، رغم أن مدير الامتحانات لم يصنع البيئة المدرسية، ولم يدرّس، ولم يضع الامتحانات، ولم يصححها. إنه الهروب إلى الأمام بدلا من مواجهة المشاكل. وكان الأستاذ محمد فتح الرحمن الخليفة قد تم نقله لاعتراضه على توجيهات المدير العام بنقل المعلمين والمعلمات المضربين من المدينة الى الريف، ولانه طالب بإقالة المدير العام جهرة وضمن بيان تصحيح المسار . جدير بالتذكير ان عبد الوهاب، إبان الإضراب ، قد طاف على المدارس لإرهاب المعلمات والمعلمين، ولكنهم كانوا له بالمرصاد. فقد نظموا وقفة احتجاجية ضده وسيروا موكبا لإقالته، وها هي الطعون الإدارية تترى ضد قراراته التعسفية. إن عبد الوهاب الذي جاءت به الثورة ، آثر بعد انقلاب ٢٥ أكتوبر أن يحافظ على منصبه بتماهيه مع سياسات الوالي الانقلابي محمد عبد الرحمن محجوب وتمكين الكيزان، فقد اجرى تنقلات تعسفية لغير المرضي عنهم من المعلمين، واعطى البعض مواقعا لا تؤهلهم لها درجاتهم الوظيفية، وتم تعيين اتحاد معلمين بعد تعيين النقابة بموافقة المدير العام والتنسيق مع الإخوان المسلمين.. وأعاد عبد الوهاب إدارة النشاط الطلابي التي فككتها لجنة إزالة تمكين نظام الثلاثين من يونيو باعتبارها خلية سياسية أمنية تعمل على تجنيد الطلاب ورصد المعلمين المناوئين، أعاد عبد الوهاب هذه الإدارة برئيسها السابق. ولم يسلم من كيده حتى بعض أعضاء لجنة المعلمين الذين أتوا به للمنصب. لقد ثابر عبد الوهاب في إرضاء الانقلابيين وواليهم أيما مثابرة . وأسهم في تمكين منسوبي المؤتمر الوطني في الوزارة كأنه أحد عتاة الكيزان ..
مرفق صورة مدير عام تعليم القضارف عبد الوهاب إبراهيم عوض
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