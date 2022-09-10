معركة دامية بالسواطير والسكاكين تؤدي لمقتل شخصين بالدروشاب

شهدت احدى المناطق بضواحي مدينة الدروشاب معركة دامية بين قبيلتين من الجنوب وقد استخدم فيها المتهمين السواطير والسكاكين ونتج عن المعركة الدامية مقتل شابين واصابة اخرين . وفور ابلاغ شرطة الدروشاب تحرك افرادها وقاموا بتطويق المنطقة محل الصراع واحتواء الموقف والقاء القبض على عدد من المتهمين وتم تدوين بلاغ في مواجهتهم وتم نقل القتلى لمشرحة مستشفى امدرمان .
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق October, 08 2022
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