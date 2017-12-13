معتمد جبل أولياء: (28) ألف لاجئ من جنوب السودان بالمحلية



01:54 PM December, 13 2017 سودانيز اون لاين

صحيفة الصيحة السودانية-الخرطوم-السودان

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الخرطوم: الهضيبي يس

كشف معتمد جبل أولياء اللواء عبد الجليل الشيخ الطيب وجود "28" ألف لاجئ من دولة جنوب السودان بالمحلية يتوزعون على ثلاثة معسكرات، مؤكدًا أن رئاسة المحلية ومجموعة من منظمات المجتمع المدني تقوم بتقديم المساعدات الإنسانية والصحية لهم.

وقال عبد الجليل في المنبر الإعلامي لوزارة الإعلام والثقافة بولاية الخرطوم أمس، إن حكومة الولاية لديها "30" ألف لاجئ جنوبي بولاية الخرطوم منهم "2" ألف شخص غير موجودين بالمعسكرات بينما رئاسة المحلية قامت في وقت سابق بوضع برنامج يستهدف حقوق المواطنين الأصليين وممتلكاتهم بعدما تسبب وجود هؤلاء اللاجئين بالتغول على بعض أراضي المواطنين في مناطق سوبا الخيرين، كاشفًا عن إزالة 99% من المناطق العشوائية بمحلية جبل أولياء، فضلاً عن إعاده تخطيط تلك المناطق وتوزيعها بما يتناسب مع الوجود السكاني بالمحلية الذي تجاوز "2" مليون مواطن.