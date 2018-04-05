معتقلو حركة/جيش تحرير السودان يكملون شهرهم الثامن في سجون وزنازين النظام



09:28 PM April, 05 2018 سودانيز اون لاين

محمد عبد الرحمن الناير-

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أكمل ثمانية من رفاق الجبهة الشعبية المتحدة UPF الفصيل الطلابي لحركة/ جيش تحرير السودان شهرهم الثامن في سجون وزنازين النظام دون أن يقدموا إلي محاكمة عادلة أم غير عادلة !

والرفاق هم:



1.الرفيق/ سالم محمد قيادي

2. الرفيق/ الهادي عبدالمؤمن

3. الرفيق/ ياسر عبدالله

4. الرفيق/ عبدالمالك موسي

5 الرفيق/ بشير يعقوب

6. الرفيق/ آدم زكريا

7. الرفيق/ زكريا موسي

8. الرفيق/ محمد أبكر حسين



لا نستجدي نظام الإبادة الجماعية لإطلاق سراحهم ولكننا نقول له وسع زنازينك وزيد السجن ترباس ، فعندما خرجنا إلي ساحات النضال الوطنى كنا نعلم يقينا بأن الحرية غالية لذا ثمنها المهج والأرواح . سنبذل كل طاقاتنا من أجل الخلاص وبناء دولة المواطنة المتساوية ومحاكمة المجرمين الهاربين من العدالة الدولية.





نقاوم لا نساوم







محمد عبد الرحمن الناير

الناطق الرسمي باسم الحركة

5 أبريل 2018م