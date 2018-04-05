معتقلو حركة/جيش تحرير السودان يكملون شهرهم الثامن في سجون وزنازين النظام

أكمل ثمانية من رفاق الجبهة الشعبية المتحدة UPF الفصيل الطلابي لحركة/ جيش تحرير السودان شهرهم الثامن في سجون وزنازين النظام دون أن يقدموا إلي محاكمة عادلة أم غير عادلة ! والرفاق هم:
1.الرفيق/ سالم محمد قيادي 2. الرفيق/ الهادي عبدالمؤمن 3. الرفيق/ ياسر عبدالله 4. الرفيق/ عبدالمالك موسي 5 الرفيق/ بشير يعقوب 6. الرفيق/ آدم زكريا 7. الرفيق/ زكريا موسي 8. الرفيق/ محمد أبكر حسين
لا نستجدي نظام الإبادة الجماعية لإطلاق سراحهم ولكننا نقول له وسع زنازينك وزيد السجن ترباس ، فعندما خرجنا إلي ساحات النضال الوطنى كنا نعلم يقينا بأن الحرية غالية لذا ثمنها المهج والأرواح . سنبذل كل طاقاتنا من أجل الخلاص وبناء دولة المواطنة المتساوية ومحاكمة المجرمين الهاربين من العدالة الدولية.
نقاوم لا نساوم
محمد عبد الرحمن الناير الناطق الرسمي باسم الحركة 5 أبريل 2018م
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