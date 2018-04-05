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معتقلو حركة/جيش تحرير السودان يكملون شهرهم الثامن في سجون وزنازين النظام

05-04-2018, 09:28 PM

محمد عبد الرحمن الناير
<aمحمد عبد الرحمن الناير
تاريخ التسجيل: 09-12-2013
مجموع المشاركات: 64

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معتقلو حركة/جيش تحرير السودان يكملون شهرهم الثامن في سجون وزنازين النظام

    09:28 PM April, 05 2018

    سودانيز اون لاين
    محمد عبد الرحمن الناير-
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    أكمل ثمانية من رفاق الجبهة الشعبية المتحدة UPF الفصيل الطلابي لحركة/ جيش تحرير السودان شهرهم الثامن في سجون وزنازين النظام دون أن يقدموا إلي محاكمة عادلة أم غير عادلة !
    والرفاق هم:

    1.الرفيق/ سالم محمد قيادي
    2. الرفيق/ الهادي عبدالمؤمن
    3. الرفيق/ ياسر عبدالله
    4. الرفيق/ عبدالمالك موسي
    5 الرفيق/ بشير يعقوب
    6. الرفيق/ آدم زكريا
    7. الرفيق/ زكريا موسي
    8. الرفيق/ محمد أبكر حسين

    لا نستجدي نظام الإبادة الجماعية لإطلاق سراحهم ولكننا نقول له وسع زنازينك وزيد السجن ترباس ، فعندما خرجنا إلي ساحات النضال الوطنى كنا نعلم يقينا بأن الحرية غالية لذا ثمنها المهج والأرواح . سنبذل كل طاقاتنا من أجل الخلاص وبناء دولة المواطنة المتساوية ومحاكمة المجرمين الهاربين من العدالة الدولية.


    نقاوم لا نساوم



    محمد عبد الرحمن الناير
    الناطق الرسمي باسم الحركة
    5 أبريل 2018م
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