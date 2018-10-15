معتز يتابع الصرافات الآلية وجزاءات للبنوك المخالفة

08:01 PM October, 15 2018 سودانيز اون لاين

Sudan News Agency-Khartoum-Sudan

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الخرطوم-15-10-2018(سونا) - وقف الأستاذ معتز موسى رئيس مجلس الوزراء القومي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي ، على حجم السحب من منظومة الصرافات الآلية خلال الفترة من 12 إلى 14 اكتوبر الجاري .



جاء ذلك لدى زيارته غرفة المراقبة الالكترونية للصرافات الآلية لبنك السودان المركزي بحضور محافظ بنك السودان د. محمد خير الزبير و وزير الدولة بمجلس الوزراء الأستاذ طارق حاج علي ، حيث أوضح المحافظ أن البنك المركزي مستمر في تغذية المصارف التجارية بالأوراق النقدية منذ يوم الجمعة 12 اكتوبر ، لضمان عمل الصرافات الآلية على مدار الساعة لمقابلة احتياجات المواطنين.

وأعلن محمد خير الزبير بحضور رئيس الوزراء أن البنك المركزي سيبدأ اعتبارا من اليوم بتوقيع جزاءات على البنوك مقابل أي صراف آلي يتوقف عن للعمل لمدة 24 ساعة ، و أوضح أن هذه الجزاءات لن تقل عن 20% من سعة الماكينة يوميا ، وكشف مصدر حضر الاجتماع أن بنك السودان يتجه لتوقيع جزاءات على إدارة أي مصرف تجاري في حالة ثبوت أي تصرف في الأوراق النقدية المخصصة للصرافات الآلية لأي اغراض أخرى غير إيداعها في الصرافات الآلية للجمهور.

الجدير بالذكر أن غرفة المراقبة الالكترونية في بنك السودان ، تتابع حالة الصرافات الآلية في كل السودان ، وتوضح البيانات الفورية أسباب توقف أي صرافة ، سواء كانت لمشكلة تقنية أو خلو الماكينة من الأوراق المالية. |Articles |News |مقالات |بيانات