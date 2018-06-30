مظاهرة قوي المعارضة السودانية بالمانيا امام سفارة السودان / برلين

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30-06-2018, 00:48 AM

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مظاهرة قوي المعارضة السودانية بالمانيا امام سفارة السودان / برلين

    00:48 AM June, 29 2018

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    مظاهرة قوي المعارضة السودانية بالمانيا امام سفارة السودان / برلين

    يوم الكرامة والخلاص


    قام وفد من قوي المعارضة السودانية بالمانيا صباح وظهر يوم الجمعة الموافق 29 ينيو 2018 بتسليم كل من المستشارة الالمانية ، والمسؤول عن قسم السودان بوزارة الخارجية الألمانية ، والبرلمان الالماني ، وعدد من منظمات المجتمع المدني الالماني مذكرة تدعو للوقف الفوري للانتهاكات التي يتعرض لها شعبنا من قبل نظام الإنقاذ الظالم الفاسد المستبد ، كما أقامت قوي المعارضة السودانية وقفة إحتجاجية أمام مبني سفارة النظام ببرلين للتنديد وفضح وتعرية وادانة سلوك النظام الوحشي المتمثل في قمع وقهر وإذلال واعتقال وتعذيب الشرفاء من أبناء وبنات شعبنا الأبي وهم يخرجون في ثورة سلمية بشوارع الوطن الفسيح للتعبير عن رفضهم التام لنظام الإنقاذ الشمولي الدكتاتوري ، داعين لإسقاطه ومحاسبة ومساءلة قادته وأعوانه علي كآفة الجرائم والموبقات التي ارتكبوها في حق الشعب والوطن.
    عاش نضال الشعب السوداني
    ثورة ثورة حتي النصر

    هيثم عبدالقادر
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