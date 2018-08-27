مطالبة بإطلاق سراح طلاب جامعة كسلا المعتقلين

طالبت قيادات طلابية بإطلاق سراح طلاب كلية الزراعة جامعة كسلا المعتقلين بقسم شرطة حلفا الجديدة منذ اسبوعين لاتهامهم بإتلاف وحرق مكتب داخل كلية الزراعة. ووقعت اعمال عنف قبل اسبوعين في كلية الزراعة بحلفا الجديدة- إثر احتجاج الطلاب على تردي وضع المساكن الجامعية. واتهمت الشرطة الطلاب بحرق مكتب تابع لصندوق دعم الطلاب بالمساكن الجامعية احتجاجا على تجاهل الصندوق لمطالبهم.
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