مطالبات بإيقاف تشييد سجن بالجزيرة ابا



09:00 PM March, 04 2018 سودانيز اون لاين

أخبار الحركة الجماهيرية السودانية-نشرة يومية تصدر عن مكتب الاعلام المركزي للحزب الشيوعي السوداني

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طالب رعاة ومواطنون بمنطقة قفا بولاية النيل الأبيض بضرورة وقف العمل في تشييد السجن الذي شرعت السلطات بالولاية على إقامته بمنطقة قفا بالقرب من الجزيرة ابا، وأوضح الشيخ عبدالرحمن الصديق القيادي باتحاد الرعاة بولاية النيل الأبيض في إفادات لـ"الميدان" أن السجن تم تشييده على أراضي رعوية، حيث تم إغلاق أكبر مسارين للثروة الحيوانية بالمنطقة. وأكد أن المراعي التي تم و سيتم فقدانها بسبب تشييد هذا السجن تستوعب حوالي 18 مليون رأس من الماشية الأمر الذي وصفه عبدالرحمن بأنه سوف يؤدي إلى تراجع دور القطيع القومي في الاقتصاد الوطني، وأفاد أنهم في اتحاد الرعاة قاموا برفع مذكرة للسيد وزير الداخلية بالخرطوم يؤكدون فيها رفضهم القاطع لإنشاء السجن في هذا المكان وأشار إلى أنهم سوف يتبعون كل الخطوات القانونية من اجل إيقاف عمليات البناء والتشييد في هذا السجن.