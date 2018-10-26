مصطفى إسماعيل :إفريقيا ثاني أسرع قارة نمواً في العالم بعد آسيا و يمكنها أن تصبح المصدر الرئيسي التا

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عبير سويكت-France

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عبير المجمر (سويكت)



دكتور مصطفي عثمان إسماعيل مندوب السودان الدائم لدي مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخري بجنيف في كلمته الإفتتاحية في جلسة جذب الإستثمار بالمؤتمر العالمي للإستثمار المنعقد حالياً بقصر الأمم المتحدة بجنيف أشار إلي أن إفريقيا يمكنها أن تصبح المصدر الرئيسي التالي للنمو الإقتصادي العالمي مبيناً أن احتياطيات أفريقيا الضخمة المتمثلة فى المواد الخام ، و الأراضي الصالحة للزراعة ، والنمو السكاني ، والطبقة الوسطى المتنامية ذات القوة الشرائية الكبيرة ، والتحضر إلى جانب التحسينات المطردة في الإدارة الاقتصادية تؤكد ذلك.



كما أوضح مندوب السودان الدائم لدي مكتب الأمم المتحدة أن إفريقيا أسرع قارة نمواً في العالم بعد آسيا موضحاً أن التغييرات الأخيرة في الاقتصاد العالمي إقترنت بتحسينات كبيرة في الآفاق الاقتصادية لأفريقيا، كما أنها

مقدمة أعلى عائد على الإستثمار بين المناطق الأخرى.



كذلك بين د. إسماعيل أن النمو الإقتصادي في أفريقيا مدفوعاً بإزدهار في صادرات المعادن إلى جانب النمو في قطاعات الزراعة والنقل والاتصالات والبيع بالتجزئة.



و الجدير بالذكر أن هذه الجلسة تناولت دور الإستثمار الاجنبي في تطوير الصناعة في إفريقيا ، ودور السياسات الحكومية في جذب الإستثمار الأجنبي.



إضافة إلى أن منتدي الإستثمار العالمي الذي تنظمه منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أنكتاد بالتعاون مع كل من الإتحاد الافريقي واليونيدو .



و يهدف المنتدى إلى جذب الإستثمار من أجل التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة في افريقيا في إطار منتدي الإستثمار العالمي.



من جانب آخر شارك في منتدي الإستثمار العالمي وفد السودان برئاسة السيد اوشيك محمد احمد طاهر الأمين العام للجهاز القومي للإستثمار، و السيد متوكل التجاني نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس الوطني، و عدد من رجال وسيدات الاعمال من السودان.



و تحدث في هذه الجلسة كل من السكرتير العام للانكتاد، و المدير العام لليونيدو، إلى جانب كل من وزير التجارة الغاني، و وزيرة التجارة اليوغندية بالإضافة إلي ممثلين من رواندا وهولندا وبعض منظمات المجتمع المدني.





عبير المجمر (سويكت)

26/10/2018

