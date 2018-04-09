مصر تخطط للاستفادة من شمس السودان لتصدر الكهرباء لأوروبا



11:26 PM April, 09 2018 سودانيز اون لاين

صحيفة اليوم التالي-الخرطوم-السودان

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الخرطوم ـــ وكالات

قال مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء المصرية، إن الحديث عن إنشاء الربط الكهربائي بين مصر والسودان ليس وليد اللحظة، مشيراً إلى وجود دراسات بين الطرفين تتعلق بوضع آلية عمل وخطط لبدء تنفيذ الربط، إلا أنها توقفت لفترة طويلة نتيجة الأحداث والمتغيرات السياسية. وأكد المصدر في تصريحات لصحيفة (الشروق) المصرية، إن السودان به سطوع شمس بنسب عالية جداً ومرشح بشكل كبير لتوليد الطاقة الكهربية من الطاقة الشمسية، وأن مصر تستطيع أن تكون طريقاً لنقل هذه الطاقة لدول أخرى، خاصة الدول الأوروبية.

وكشفت صحيفة الشروق المصرية الصادرة أمس (الأحد)، أن وفدا فنيا من الشركة المصرية لنقل الكهرباء، سيزور الخرطوم خلال الشهر المقبل، لبدء تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، بهدف تحويل اتفاق الربط الكهربائي بين مصر والسودان إلى واقع حقيقي.