مصرع عاملة زراعية إثر حادث حركة بالقضارف

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إثر حادث حركة صباح أمس الأحد (2/9/2018) توفيت العاملة الزراعية توّه عيسى أبكر التي كانت تركب عربة ميتسبوشي برفقة أكثر من 30 عاملة بعضهن من أسر واحدة ، كن ذاهبات إلى الكديب في المشاريع الزراعية . صدمت عربة أخرى العربة الميتسوبيشي في الشارع الرئيسي بالقرب من قرية أم شجرة بالقضارف مما أدى إلى انقلابها ووفاة توّه عيسى أبكر في الحال بينما أصيبت الأخريات بدرجات متفاوتة إصابة إحداهن خطيرة ، وقد تم نقلهن جميعا إلى مستشفى القضارف .



