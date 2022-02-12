مصادر عسكرية: قرارات مرتقبة للبرهان خلال الساعات المقبلة

شهداء الثورة السودانية من ٢٥ اكتوبر ٢٠٢١ يوم انقلاب البرهان
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12-02-2022, 02:57 PM

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تاريخ التسجيل: 10-25-2013
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مصادر عسكرية: قرارات مرتقبة للبرهان خلال الساعات المقبلة


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  • ما هو أصل «الفتة» وتاريخها؟

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  • لماذا تحديت منح جائزة نوبل للفيزياء عام ٢٠٢٢ في الفوتون والتشبيك؟ (خطاب مفتوح للجنة جائزة نوبل للفي
  • سعد الدين إبراهيم: عن عيون لا تخشى في الغرودة لومة لائم كتبه عبد الله علي إبراهيم
  • في السهلة !!.. كتبه عادل هلال
  • الثقافات اللازمة والثقافات المتعدية كتبه د.امل الكردفاني
  • قصة قصيرة.. بمناسبة حصول مليشيا الجنجويد علي اجهزة متطورة.. كتبه خليل محمد سليمان
  • محاولات في نقد ادب الصنغي كتبه ابوبكر القاضي
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