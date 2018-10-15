مشوار مع فاطمة .. إحياء ذكرى رحيل الرائدة فاطمة أحمد إبراهيم

تحت شعار “مشوار مع فاطمة”، يُنظم الحزب الشيوعي السوداني بالعاصمة القومية، أمسية لإحياء ذكرى عضو اللجنة المركزية الراحلة “فاطمة أحمد إبراهيم”، في السابع عشر من أكتوبر الجاري، بدار الحزب بمنطقة شرق النيل. وتحتوي الأمسية على معارض، وعروض أفلام، وغناء، وشعر، وندوات تعرف بسيرة الراحلة.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة