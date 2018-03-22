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مشروع دعم المجتمعات المضيفة التي تأثرت بنزوح لاجئي جنوب السودان بولاية النيل الأبيض

22-03-2018, 06:07 AM

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مشروع دعم المجتمعات المضيفة التي تأثرت بنزوح لاجئي جنوب السودان بولاية النيل الأبيض

    06:07 AM March, 22 2018

    سودانيز اون لاين
    اخبار سودانيزاونلاين-فنكس-اريزونا-الولايات المتحدة
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    بيان صحفى:
    تدشين
    ""
    تمويل حكومة اليابان
    دشن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة)، بدعم حكومة اليابان، في السودان اليوم مشروع دعم المجتمعات المضيفة المتأثرة بلاجئي جنوب السودان بولاية النيل الأبيض. يهدف المشروع إلى توفير أسواق آمنة ونظيفة ويمكن الوصول إليها والتي تعتبر كمراكز للمجتمعات المضيفة و والعائدين و اللاجئين من جنوب السودان في محلية الجبلين بولاية النيل الأبيض بالسودان والتي تحد من انتشار الأمراض بما فيها الإسهال المائي الحاد.
    كما سيعزز المشروع الاعتماد على الذات للمجموعات المختلفة وخاصة الشباب والنساء من خلال التدريب أثناء العمل لبناء و تحسين أماكن الأسواق في منطقة الجبلين.

    عقد مؤتمر تدشين المشروع في الخرطوم في 21 مارس 2018 ، رحب السيد وائل الأشهب ، رئيس البرنامج القطري لموئل الأمم المتحدة ، بالضيوف وأكد أن موئل الأمم المتحدة ملتزم بالعمل مع الحكومات والشركاء ، وأكد الحاجة إلى دعم المجتمعات ككل ، بالتعاون منظمات المجتمع المدني ، والحكومات المحلية والقطاع الخاص ، لضمان الانتقال السلس من الاستجابة لحالات الطوارئ إلى الحلول طويلة الأجل ، ومنع تدهور البيئة المعيشية والحالة الصحية في المستقبل.
    وأشار السيد وائل إلى التحدي الكبير في السودان ، وذلك بسبب العدد الكبير من السكان النازحين داخلياً واللاجئين والعائدين الذين يحتاجون إلى مساعدات إنسانية عاجلة أو حلول دائمة أو دعم إنمائي. وعلى وجه الخصوص ، الارتفاع الكبير لعدد اللاجئين من جنوب السودان الذين تدفقوا إلى السودان بأعداد كبيرة، وارتفاع نسبة اللاجئين في ولاية النيل الأبيض والتي أثرت بشدة على المجتمعات المضيفة.
    شكر السيد وائل حكومة اليابان على دعم المشروع في السودان الذي يساهم في جوانب عديدة وواسعة في المدينة، بما في ذلك البيئة والمستوى المعيشي والصحة لضمان العيش الكريم للمجتمعات المضيفة واللاجئين من جنوب السودان على حد سواء.
    وأضاف سعادة سفير اليابان لدى جمهورية السودان السيد شينجي أوراباياشي في بيانه: "من المهم للغاية دمج اللاجئين وأعضاء المجتمع المحلي معا ، وإشراكهم في تحسين بيئتهم المعيشية. وأعتقد أيضاً أن عملية التعاون هذه سوف تؤدي إلى خلق انسجام متناغم بين أفراد المجتمع واللاجئين ". وأعرب السيد شينجي عن شكره لحكومة السودان لكرمهما في قبول اللاجئين من جنوب السودان.

    أعرب السيد عبد الحميد موسي كاشا ، والي ولاية النيل الأبيض عن امتنانه لحكومة اليابان لدعمها هذا المشروع الهام ، وأكد التزام حكومة الولاية ووزارة التخطيط العمراني بولاية النيل الأبيض بالمشاركة بشكل كبير وتوفير كامل الدعم للمشروع في الولاية.

    لمزيد من المعلومات نرجو الاتصال ب نائب المدير القطري
    ماسايوكي يوكوتا
    Phone: +249 90090 7477 Email: mailto:[email protected]@un.org
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