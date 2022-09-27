مشاركة فاعلة للسودانيين في فعاليات الموتمر الدولي الثاني للطاقة بهيوستن الأمريكية

الاتحاد النسائي يكرم علوية تابر بالحلفاية
شهداء الثورة السودانية من ٢٥ اكتوبر ٢٠٢١ يوم انقلاب البرهان
دعوة للفنانين ، التشكليين و مبدعي الفوتوشوب لنشر جدارياتهم هنا
مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 10-14-2022, 00:16 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
اخبار و بيانات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
09-27-2022, 10:37 PM

خالد ابواحمد
<aخالد ابواحمد
تاريخ التسجيل: 10-26-2013
مجموع المشاركات: 58

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مشاركة فاعلة للسودانيين في فعاليات الموتمر الدولي الثاني للطاقة بهيوستن الأمريكية

    09:37 PM September, 27 2022

    سودانيز اون لاين
    خالد ابواحمد -البحرين
    مكتبتى
    رابط مختصر



    للشراكة بين أمريكا وأفريقيا



    شهد انعقاد الموتمر الثاني العالمي للطاقة للشراكة بين الولايات المتحدة الأمريكية وافريقيا مشاركة فاعلة للسودانيين في هذا المؤتمر العالمي الكبير الذي أقيم بمدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية يومي الخميس والجمعة ( 22-23 سبتمبر) الجاري، مثل قيادة منظمات المجتمع المدني السلطان ابراهيم اسحق رئيس الغرفة التجارية الامريكية السودانية، والاستاذ حسين تامون اجري ممثلا لمجلس الاتحاد العالمي السوداني رئيس مكلف لحين قيام الموتمر الثاني، حيث أنعقد المؤتمر في في ظل ازمة دولية تهدد العالم منشاءه الصراع بين القوي الدولية للسيطرة علي منابع ومكامن موارد ومصادر الطاقة في الدول النامية.

    وجرت فعاليات الموتمر تحت رعاية عمدة مدينة هيوستن سلفستر تيرنر، الذي خاطب المشاركين في اليوم الثاني وخاطب الجلسة عضوة الكنغرس /جاك شيلا . وال قرين .

    تم الاعداد لهذا الموتمر والتجمع الاكبر من نوعه للدول المنتجة والمصدرة للبترول والغاز والذهب واليورنيوم حيث تقاطرت الوفود لأكثر من 36 دولة أفريقية إلى ثاني اكبر مدن الولايات المتحدة الأمريكية، كما تقاطرت شركات الطاقة الامريكية ورجال الأعمال والسفراء ممثلي الدول الكبري للمشاركة في فعاليات الموتمر.

    تم افتتاح الجلسة الأولى والرئيسة للموتمر بفندق جراند توسكاتي رئيس اتحاد الغرف التجارية لغرب افريقيا السيد بوسو غانمي، وتحدث رئيس دولة النيجر الرئيس محمد بازوم معددا اهمية الموتمر في توطين الصناعات الوطنية والتنمية الريفية من خلال استخدام مصادر الطاقة النظيفة، كما تحدث وزير المناجم والطاقة في دولة غينيا الاستوائية السيد غابريال مباغا اوبيانغ، وتبعه وزير الطاقة والمحروقات بدولة الكنغو السيد الوزير برونو جان ريتشارد.

    خاطب الموتمر وزير البترول بجمهورية جنوب السودان بوت كانق شول، وغاب وفد جمهورية السودان للمرة الثانية إلا ان مشاركة الغرفة التجارية الامريكية السودانية في الموتمر قد سدت ثغرة هامة توج ذلك واكتمل بمشاركة فاعلة من وزير خارجية السودان السابق الدكتور عمر قمر الدين والوفد المرافق له من رجال أعمال، وقد لاقت مشاركته ترحيبا حارا وتم الحفاوة به والاشادة بمشاركته ووفد منظمات المجتمع المدني السوداني في هذا الموتمر العالمي الثاني.

    ومن المشاركين وزير الطاقة بدولة غامبيا السيد دونا جان كلود جوسو والتقي الاخير بوفد منظمات المجتمع المدني السوداني الذي بدوره التقى برئيس دولة النيجر السيد محمد بازوما إذ شملت المقابلات بعض ممثلي ورؤساء الدول المشاركة في الموتمر قدمت الدول الأفريقية والشركات عروضا كبيرة من اجل النهضة بالصناعة والزراعة والتنمية في افريقيا عبر انتاج وتوطين الطاقة النظيفة في افريقيا، انتهي الموتمر بتوصيات ومشروعات كفيلة بتغيير وجة القارة الافريقية علي المدي القريب، وقدم رئيس دول النيحر في اليوم الثاني عرضا لمشروع النهضة القاري الذي تتبناه النيجر لبناء خط قاري لتصدير النفط والغاز لاوربا ، وفي يوم السبت غادرت وفود ورؤساء الدول إلى نيويورك .. للمشاركة في جلسات دورة الامم المتحدة .

    وتنبع أهمية الموتمر الثاني العالمي للطاقة بعد أزمة كورونا (كوفيد 19) والحرب الأوكرانية اتجه العالم الأول إلى القارة الأم افريقيا للبحث عن مصادر الطاقة النظيفة واستغلالها في عملية سد الفجوة العالمية في مجال البترول والغاز والمعادن، بعد تهديد روسيا بحرمان أوربا من الغاز، وفي هذه الأثناء تتجة الولايات المتحدة الأمريكية باستراتيجتها وسياستها الجديدة في عهد ادارة الرئيس الامريكي جو بايدن ، نحو الدخول في شراكة زكية بينها وبين دول القارة الافريقية المصدرة للمواد الخام.


    عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق September, 26 2022
  • لقاءات غير رسمية بين “المجلس المركزي” و”مناوي”
  • قيادي بالحركة - تحالفات الهادي إدريس الفردية دون الرجوع إلى الرفاق اكبر اخفاق
  • إضراب شامل للعاملين بالزراعة


عناوين المواضيع المنبر العام بسودانيزاونلاين SudaneseOnline اليوم الموافق September, 27 2022
  • منقول كما هو بدون مراجعة. اللوترى يوم الخامس من اكتوبر
  • بداية من 24 أكتوبر.. اعرف الهواتف المحرومة من واتسآب نهائيًا
  • المسيح المحمدي في الأساطير والأديان القديمة والأديان الكتابية.. خالد الحاج عبد المحمود
  • مابين الحسم الثوري والتسوية السياسية
  • قطرالفتاةُ تستحقُّ الأفضل فكيف ندعمها؟
  • عناوين الصحف الصادره اليوم الثلاثاء 27 سبتمبر 2022م
  • جائزة الطيب صالح.. معيارية الشكل وهدم المضمون
  • من اليمن للسودان.. ماذا يعني ضبط أسلحة حوثية بمياه السودان الإقليمية؟
  • للراغبين في المعرفة بشكل جاد. الشعب يسأل والحزب يجيب.
  • إطلاق سراح قتلة دكتور بابكر عبدالحميد ساكت
  • ما بين الأوهام والواقع والانجاز
  • روسيا وأوكرانيا: الكرملين يعترف بارتكاب أخطاء في التعبئة العسكرية وسط تنامي المعارضة الشعبية
  • حكم ببراءة وزير مالية البشير من تهم فساد !!!!
  • الجنرالات بدلو البامبرز بس..القحاتة قالو ده انقلاب
  • ناس فلوريدا طمنونا عليكم

    عناوين المقالات بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق September, 27 2022
  • تنازلات. إضراب. قطوعات. زيادات كتبه أمل أحمد تبيدي
  • بتلاقوهو كيف؟ كتبه الفاتح جبرا
  • من ضرائب الغربة : The Single Parents كتبه نورالدين مدني
  • القرضاوي .. أنطفأء سراج النور كتبه عواطف عبداللطيف
  • حل مشكلة وضع قدم فرنسي على رأس مصري!! كتبه فيصل علي الدابي\المحامي
  • وطن الأرْفِتَة .. و خُوَّة اللَّعوت (1) كتبه محمد الصادق
  • ‎قادتنا.. بين التكفير والتقصير كتبه زيد شحاثة
  • ‎البرهان قائد عام لمليشيات الشعب المسلحة.. كتبه خليل محمد سليمان
  • ‎موكب نيويورك موكب تاريخى لم تشهده امريكا من قبل كتبه محمد الحسن محمد عثمان
  • زوجة المخلوع.. (يا عزيزي كلنا لصوص) كتبه بثينة تروس
  • نعي القرضاوي كتبه مصعب المشرّف























    •                   


    [رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

    تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
    at FaceBook




    احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
    اراء حرة و مقالات
    Latest Posts in English Forum
    Articles and Views
    اخر المواضيع فى المنبر العام
    News and Press Releases
    اخبار و بيانات



    فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
    الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
    لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
    About Us
    Contact Us
    About Sudanese Online
    		 اخبار و بيانات
    اراء حرة و مقالات
    صور سودانيزاونلاين
    فيديوهات سودانيزاونلاين
    ويكيبيديا سودانيز اون لاين
    منتديات سودانيزاونلاين     		News and Press Releases
    Articles and Views
    SudaneseOnline Images
    Sudanese Online Videos
    Sudanese Online Wikipedia
    Sudanese Online Forums
    If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

    © 2014 SudaneseOnline.com

    Software Version 1.3.0 © 2N-com.de