مشاركة فاعلة للسودانيين في فعاليات الموتمر الدولي الثاني للطاقة بهيوستن الأمريكية

شهد انعقاد الموتمر الثاني العالمي للطاقة للشراكة بين الولايات المتحدة الأمريكية وافريقيا مشاركة فاعلة للسودانيين في هذا المؤتمر العالمي الكبير الذي أقيم بمدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية يومي الخميس والجمعة ( 22-23 سبتمبر) الجاري، مثل قيادة منظمات المجتمع المدني السلطان ابراهيم اسحق رئيس الغرفة التجارية الامريكية السودانية، والاستاذ حسين تامون اجري ممثلا لمجلس الاتحاد العالمي السوداني رئيس مكلف لحين قيام الموتمر الثاني، حيث أنعقد المؤتمر في في ظل ازمة دولية تهدد العالم منشاءه الصراع بين القوي الدولية للسيطرة علي منابع ومكامن موارد ومصادر الطاقة في الدول النامية.
وجرت فعاليات الموتمر تحت رعاية عمدة مدينة هيوستن سلفستر تيرنر، الذي خاطب المشاركين في اليوم الثاني وخاطب الجلسة عضوة الكنغرس /جاك شيلا . وال قرين .
تم الاعداد لهذا الموتمر والتجمع الاكبر من نوعه للدول المنتجة والمصدرة للبترول والغاز والذهب واليورنيوم حيث تقاطرت الوفود لأكثر من 36 دولة أفريقية إلى ثاني اكبر مدن الولايات المتحدة الأمريكية، كما تقاطرت شركات الطاقة الامريكية ورجال الأعمال والسفراء ممثلي الدول الكبري للمشاركة في فعاليات الموتمر.
تم افتتاح الجلسة الأولى والرئيسة للموتمر بفندق جراند توسكاتي رئيس اتحاد الغرف التجارية لغرب افريقيا السيد بوسو غانمي، وتحدث رئيس دولة النيجر الرئيس محمد بازوم معددا اهمية الموتمر في توطين الصناعات الوطنية والتنمية الريفية من خلال استخدام مصادر الطاقة النظيفة، كما تحدث وزير المناجم والطاقة في دولة غينيا الاستوائية السيد غابريال مباغا اوبيانغ، وتبعه وزير الطاقة والمحروقات بدولة الكنغو السيد الوزير برونو جان ريتشارد.
خاطب الموتمر وزير البترول بجمهورية جنوب السودان بوت كانق شول، وغاب وفد جمهورية السودان للمرة الثانية إلا ان مشاركة الغرفة التجارية الامريكية السودانية في الموتمر قد سدت ثغرة هامة توج ذلك واكتمل بمشاركة فاعلة من وزير خارجية السودان السابق الدكتور عمر قمر الدين والوفد المرافق له من رجال أعمال، وقد لاقت مشاركته ترحيبا حارا وتم الحفاوة به والاشادة بمشاركته ووفد منظمات المجتمع المدني السوداني في هذا الموتمر العالمي الثاني.
ومن المشاركين وزير الطاقة بدولة غامبيا السيد دونا جان كلود جوسو والتقي الاخير بوفد منظمات المجتمع المدني السوداني الذي بدوره التقى برئيس دولة النيجر السيد محمد بازوما إذ شملت المقابلات بعض ممثلي ورؤساء الدول المشاركة في الموتمر قدمت الدول الأفريقية والشركات عروضا كبيرة من اجل النهضة بالصناعة والزراعة والتنمية في افريقيا عبر انتاج وتوطين الطاقة النظيفة في افريقيا، انتهي الموتمر بتوصيات ومشروعات كفيلة بتغيير وجة القارة الافريقية علي المدي القريب، وقدم رئيس دول النيحر في اليوم الثاني عرضا لمشروع النهضة القاري الذي تتبناه النيجر لبناء خط قاري لتصدير النفط والغاز لاوربا ، وفي يوم السبت غادرت وفود ورؤساء الدول إلى نيويورك .. للمشاركة في جلسات دورة الامم المتحدة .
وتنبع أهمية الموتمر الثاني العالمي للطاقة بعد أزمة كورونا (كوفيد 19) والحرب الأوكرانية اتجه العالم الأول إلى القارة الأم افريقيا للبحث عن مصادر الطاقة النظيفة واستغلالها في عملية سد الفجوة العالمية في مجال البترول والغاز والمعادن، بعد تهديد روسيا بحرمان أوربا من الغاز، وفي هذه الأثناء تتجة الولايات المتحدة الأمريكية باستراتيجتها وسياستها الجديدة في عهد ادارة الرئيس الامريكي جو بايدن ، نحو الدخول في شراكة زكية بينها وبين دول القارة الافريقية المصدرة للمواد الخام.
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