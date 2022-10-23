مسلحون ينهبوب طلمبة ويوثقون العامل ب (الحبل)

هاجمت عصابة أمس شاحنة بأحد شوارع السوق المحلي جنوب الخرطوم ، و قام على إثرها سائق الشاحنة بضرب أحد افراد العصابة بعصا ، الأمر الذي أدى لمهاجمة العشرات من أفراد العصابة للسائق و تكسير ست سيارات لتجار بالسوق ، و تم نقل السائق لمستشفى في حالة غيبوبة .
و قال شهود عيان بأن قوات الشرطة وصلت مسرح الحادث في وقت متأخر ولم تقبض على بعض افراد العصابة الموجودين بموقع الحدث و طالب تجار السوق المحلي بضرورة إزالة السكن العشوائي حول السوق ، و تأسيس قسم البوليس داخل السوق ، و أنهم سيخاطبون بمذكرة رئاسة محلية الخرطوم ، و شرطة الولاية ، و أنهم سيتخذون إجراءات صارمة في إتجاه العصيان و الإضراب في حالة عدم تنفيذ المطالب . و تعد الحادثة هي الثالثة من نوعها خلال شهر بالسوق المحلي ، و تنتشر عصابات النهب المسلح بكثافة حول مساكن تحت التشييد غرب و جنوب السوق
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