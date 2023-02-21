مسلحون يختطفون مدير شركة تصنيع معدات مياه

أقدم أربعة مسلحين بكلاشنكوف يرتدون الزي المدني يستقلون عربة لاندكروزر قاموا بمطاردة مهندس يشغل منصب مدير لشركة تصنيع معدات المياه حتى مزرعته التي تقع شرق جامعة نيالا “موسيه” وهددوه ونهبوا عربته “بوكس يحمل نمرة حكومية ” التي كان يستقلها وفروا إلى جهة غير معلومة وفق الجريدة.
وذكر اقرباء المهندس أن المتهمين اختطفوا المهندس منذ الساعة الثالثة ظهرا واطلقوا سراحه حتى العاشرة ليلا بأحد الوديان داخل نيالا، وقيمت العربة بمبلغ 20 مليون جنيه. وتم تدوين بلاغ بالواقعة بقسم نيالا وسط، تحت المادة 175من القانون الجنائي
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