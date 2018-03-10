مستور أحمد محمد ..الانتهاكات متزايدة والاوضاع الصحية للمعتقليين حرجة

05:40 PM March, 10 2018 سودانيز اون لاين

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رابط مختصر قال ان تكتيكات النظام مكشوفه ولن تفلح في تفريق المعارضة.







الخرطوم:لندن:ابراهيم ميرغني



قطع القيادي بقوي المعارضة ورئيس حزب المؤتمر السوداني المكلف وأمينه العام مستور أحمد محمد بأستحالة أصلاح الاوضاع الاقتصادية ومعاش الناس واضاف ليس هناك حلول الا بذهاب النظام وارجع تردي الأوضاع الإقتصادية الي السياسات المتخبطة للحكومة، والتي نتج عنها تخريب كامل للإقتصاد وتدمير المشاريع الإنتاجية وتشريد أكثر من نصف السكان وأصبحت هنالك فئة قليلة تستخدم كل موارد الدولة لرفاهها وحماية إستمرارها في السلطة ، وقال ان معاناة الشعب متزايدة وبشأن وحدة المعارضة قال مستور في حواره مع الميدان ان الحكومة مصابة بالهلع والخوف من وحدة المعارضة لأنها تدرك أن وحدة المعارضة هي الخطوة التي تغيير موازين القوة لصالح التغيير ، لذلك شغلها الشاغل وتركيزها الأكبر على عرقلة أي عمل يقود إلى وحدة المعارضة مسخرة كل إمكانيات الدولة وأجهزتها، وتابع(أخر هذه المحاولات هي إستخدامها لقضية اطلاق سراح بعض المعتقلين والإبقاء على البعض الآخر لزرع الشكوك لكن هذه التكتيكات ولن تفلح في تفريق المعارضة)ووصف مستور الاجتماعات الخاصة باستكمال وحدة المعارضة بأنها فرصة مهمة لاطراف المعارضة المختلفة للنقاش والتحاور وخلق ذاكرة مشتركة هي مطلوبة في العمل المشترك.وقال مستور ان الإنتفاضة هي حصيلة تراكمية لأشكال المقاومة المختلفة ، وأوضح ان إنحسار التظاهرات لا يعني توقف المقاومة ، وإنما إنخفاض موجتها إستعداداً للإرتفاع ، كحركة الموج تماماً إلى أن يحدث الطوفان،مؤكدا تدهور أوضاع حقوق الإنسان وقال ان النظام لاحلول له للأزمة التي صنعها غير الحل الأمني ، فالإنتهاكات تتوسع وتتنوع كل يوم ، من قتل وتشريد وإعتقالات ومحاكمات ومصادرات للصحف وكبت النشاط السياسي وتعدي على الحريات الدينية والتعدي على الحريات الشخصية بقانون النظام العام وغيرها.

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